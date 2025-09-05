今日新聞8分鐘｜熱氣球節「放氣」｜天眼錦田偷衫賊再現

港鐵觀塘站女乘客疑失足 腳卡月台罅隙 右腳拗曲一度被困

繼上周四（8月28日）港鐵調景嶺站有一名女乘客右腳卡在月台幕門及列車之間的罅隙後，今晚（9月4日）觀塘站又發生同類意外。晚上8時39分，警方接獲港鐵職員報案，指一名女乘客在往黃埔方向的月台懷疑失足，腳部跌入月台幕門與列車之間的罅隙，動彈不得。事主由消防救出，送往聯合醫院治理。

網上圖片顯示，女事主右腳卡於罅隙中，小腿拗曲，上身及左腳亦趴在車廂地上，有港鐵職員持工具施救，消防亦到場救援；該乘客成功獲救後，臥擔架床送院。事故期間，列車服務一度受阻，大批搭客圍觀；晚上8時57分左右恢復正常。

有片｜呈祥道私家車切線致後車收慢 拖車煞唔切硬撼的士變廢鐵

今日（4日）下午1時許，呈祥道往荃灣方向、近荔枝角公園游泳池發生3車相撞意外，涉及黑色Tesla私家車、的士及重型拖車，導致兩名司機受傷，的士損毀嚴重陷如廢鐵。

事發經過的車cam影片在網上流傳，當時3車沿上址中線順序而行，駛至上址時，最前方一輛白色私家車突然減速，擬在尚未進入雙白線的虛線位置，切線至右線，後方眾車因應情況而減慢車速，惟最後方的拖車疑未有足夠空間煞停車輛，直撞向的士車尾，其車尾瞬間被撞至凹陷變形，碎片四濺，飛彈至毗鄰行車線。的士捱撞後衝勢未止，繼續慢溜向前，波及黑色Tesla私家車，最終在右線停下。至於切線的白色私家車則絕塵而去。

南丫海難｜家屬聯署感謝各界：始終相信政府守諾公開內部調查報告

2012年10月1日釀39死的南丫海難死因研訊近日告一段落，死因裁判官尚未作出裁決。遇難者家屬今日（5日）聯署發出公開信，向社會各界表達深切的感謝，並期望政府能兌現承諾，公開相關內部調查報告：「我們雖是平凡的普通人，能力有限，但亦深知何謂感恩，讓我們能夠當面表達感謝亦能稍慰39位親人的未償之願。」

太古飲料工會發起罷工 逾百人廠房外抗議 批無理解僱工會理事

太古可口可樂公司工會一名理事，被指在交通意外中違反內部守則而遭公司解僱。工會批評公司「未審先判」做極不洽當。今日（5日）上午開始發起罷工，近150名司機及跟車等工人聚集在沙田小瀝源廠房外，預料運送可樂等服務將受影響。直至下午5時許，仍有多名員工留守，一度叫口號。工會副會長陳慶龍形容公司態度強硬，明日將會繼續罷工，亦會與勞工處繼續商討。

太古可口可樂公司回覆指，在事故發生後，香港太古可口可樂檢視了相關記錄，發現該名車長違反操作規則和流程，損害他人人身安全，並指公眾與社會安全是公司的首要考量，根據公司紀律及人事政策，公司已依程序解除該名車長職務。

勞工處表示，非常關注事件，已即時聯繫僱主及工會代表跟進，協助調停。勞工處會繼續提供適切協助。處ys1呼籲勞資雙方以理性及務實的態度，通過坦誠協商解決有關議題。《僱傭條例》保障僱員參加職工會活動的權利，條例亦訂明僱主不能以僱員參加罷工為理由，即時解僱有關僱員而不給予通知或代通知金，及其他法定的解僱補償。

熱氣球嘉年華｜政府不批載客升空 大會停售試飛門票僅升空展示

中環海濱熱氣球節籌備8年、耗資3千萬元，今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，入場者原可購票乘坐熱氣球。熱氣球節官方網站今日下午顯示與香港政府連月溝通後，政府現只批准持執照的專業飛行技術人員乘坐熱氣球，不能接載一般市民，故大會今日不會發售乘坐熱氣球的門票。大會表示會積極與政府溝通，如有進一步消息會盡快公布。

熱氣球嘉年華｜熱氣球遭放氣收起 巿民：衰過美斯，美斯都坐喺度

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因不能載客，昨天（4日）開幕日已經惹來入場人士不滿鬧爆。沒料今日（5日）早場就連熱氣球也遭「放氣」收起，直接「消失」，熱氣球節不見熱氣球，有市民離場時大罵：「衰過美斯，美斯都坐喺度吖。」另有人無奈道：「好似少咗啲嘢喎，熱氣球節冇熱氣球。」

天眼直擊｜錦田「偷衫賊」擸晾掛衣褲 事主：着前一次偷嘅衫再偷

錦田驚現「偷衫賊」。有網民上傳一段閉路電視片段，昨日（3日）下午5時許，上址村屋地下外，有小偷竟在光天白日之下，偷走晾在屋外的衣物。當事人在帖文表示，賊人隨後往紅磚屋及錦上路站方向逃去。警方接獲相關報案，元朗警區刑事調查隊第8隊接手跟進。

事後，有居住附近的街坊亦分享另一條片段，有一個身形、打扮及外表相似的男子，早於2023年12月，曾在一間村屋地下犯案，同樣伸手偷衫然後逃去，懷疑是同一名慣犯。

遭釘牌一諾中學疑有學生上堂 普通話答記者「你怎知道」

私校一諾中學有學生持深港「雙重學籍」，又違規收家長20萬元建校費，教育局7月將其釘牌。但《香港01》發現，9月1日開學後，一諾中學無獲教育局批准的「新校舍」疑有學生上課，有多名操普通話、學生年紀的人士，進入早前稱會用來辦學的商廈單位，大部份人都無回應是否一諾中學的學生，但有人用普通話反問記者「你怎麼知道的呀？」有疑為職員的成年人開門，催促學生「進去進去」。

一諾校長祁文迪至截稿前都無回應查詢。教育局無回應一諾中學是否違規辦學、開學至今有無突撃巡查九龍塘及紅磡校舍等問題，只重申無收到一諾中學的遷校申請。

怕金正恩DNA外泄？ 朝鮮人員仔細擦拭桌椅、收走水杯｜有片

俄羅斯記者公布的影片顯示，朝鮮領導人金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（3日）在北京舉行會談後，朝方工作人員仔細擦拭金正恩接觸過的所有物品。路透社引述分析指，此舉是為防外國間諜而採取的安全措施之一。

Giorgio Armani逝世終年91歲 傳奇設計大師獲譽「優雅代名詞」

路透社報道，根據公司聲明公布，意大利時裝設計師Giorgio Armani逝世。