南丫海難｜家屬聯署感謝各界：始終相信政府守諾公開內部調查報告

2012年10月1日釀39死的南丫海難死因研訊近日告一段落，死因裁判官尚未作出裁決。遇難者家屬今日（5日）聯署發出公開信，向社會各界表達深切的感謝，並期望政府能兌現承諾，公開相關內部調查報告：「我們雖是平凡的普通人，能力有限，但亦深知何謂感恩，讓我們能夠當面表達感謝亦能稍慰39位親人的未償之願。」



【南丫海難】2012年10月2日，當局正拖起被撞沉的南丫四號。（Sam Tsang / SCMP via Getty Images）

2012年10月1日，南丫海難奪去了39條生命，對許多家庭造成無法彌補的傷痛。13年後，死因研訊終於展開，家屬在信中形容是「遲來的死因研訊」，但亦讓他們得以了解更多事件的真相，並在遺憾中稍得慰藉，只是部份年邁的家屬未能等到死因研訊，真相亦未完整。

2012年10月1日，我們失去了39位摯愛親人......他們的生命在那一晚的8時24分被永遠定格，而我們作為家屬的苦難亦從那一晚開始。 南丫海難 家屬

銘記政府及社會各界支援

家屬在聯署信中表示，他們銘記來自政府及社會各界的支援。事發當晚，消防、水警和飛行服務隊的英勇搜救，以及岸上醫療團隊的迅速反應，都讓他們深感敬佩。此外，食物環境衛生署在殮葬安排上的協助，也讓家屬在悲痛中得到慰藉。

感謝水警多年來鍥而不捨調查 力求嚴謹地還原事件真相

家屬特別感謝水警多年來鍥而不捨的調查，包括在本地和海外搜集證據，並製作船體模型，力求嚴謹地還原事件真相。他們也感謝法律援助處的協助，讓他們能在法律的保障下尋求真相。家屬也感謝義務律師、議員、傳媒以及許多在他們最困難時期提供幫助的市民。他們指，從這些善舉中感受到社會的溫暖，獲得鼓勵可繼續前行。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年後召開死因研訊。(Getty Images)

特區政府在海難發生後，便責成「2012年10月1日南丫島附近撞船事故調查委員會」徹查事件；運輸及房屋局及後亦成立內部調查小組，調查海事處人員就南丫四號執行職務時是否有行政失當及失職失責，不過完整的内部調查報告至今仍未公開。

家屬在信中表示，時任特首的梁振英先生曾公開承諾「絕不姑息」，而時任運房局局長張炳良先生亦曾明確稱內部調查報告「不可能不公開」，家屬始終相信特區政府會兌現承諾。

家屬：公開透明調查結果才能真正讓傷痛得到撫慰並防止類似悲劇

最後，家屬表示希望能夠與政府官員會面，親自表達感謝，並希望藉此告慰逝去的親人。他們相信，公開透明的調查結果和政府的積極回應，才能真正讓傷痛得到撫慰，並防止類似悲劇再次發生。