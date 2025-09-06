今日新聞8分鐘｜被騙柬埔寨男警已辭職 ｜ 婆婆未交還佛珠被傷

打風．最新｜天文台：午夜12時至明日凌晨3時改發三號風球

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】天文台9月5日發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內，已於晚上10時20分發出一號戒備信號。

天文台指，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料今日（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今日大部份時間維持。

天文台預料，其強風區將於明日（7日）逐漸影響珠江口一帶，會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號，並會評估是否需要在當晚改發更高熱帶氣旋警告信號。而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸，星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大，周一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。

美林邨住戶上香誤燒雜物致火警 鄰居揮毛巾求救 消防開喉灌救

今日（6日）上午9時31分，大圍美林邨美楊樓一個單位發生火警，現場更傳出巨響，多名市民報案求助。消防員接報趕抵現場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，最終於10時19分救熄。火警中，一名82歲老翁吸入濃煙不適，另一名76歲老婦因回家途中目擊火警感不適，即場治理，兩人均清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

據了解，涉事單位有一對父女居住，今早父親先落樓到公園散步，其女兒在家中上香後亦出外出工作。大約9時許，鄰居發現事發單位有濃煙冒出，即時報案。消防認為起火原因沒有可疑，初步相信是因香火誤燒家中的雜物所引致。

沙田中心3男因落貨爭執 一人寡不敵眾持鎅刀施襲 3人俱傷同被捕

今日（6日）早上8時48分，沙田中心地下位置有兩幫人因落貨問題起爭執，其中一名年約40多歲男子持鎅刀揮舞，欲襲擊對方。警方接報到場，發現3名男子受傷，同被送往威爾斯親王醫院治理。其後警方以「在公眾場所打鬥」拘捕3名男子，案件交由沙田警區刑事調查隊第2隊跟進。

屯門八旬婦疑未交還佛珠 被士巴拿打傷手送院 警追緝九旬女兇徒

屯門發生傷人及盜竊案。昨晚（5日）7時許，兩名老婦在富泰邨君泰樓走廊因瑣事發生口角，其中一名年約90歲老婦懷疑用「士巴拿」襲擊對方，以及偷取對方單位外的攝錄鏡頭，逞兇後不知所終。86歲蘇姓老婦手部受傷，清醒被送往屯門醫院接受治理。

勝景遊新疆旅行團遇車禍 釀1死3傷涉兩家庭 3傷者當地留醫

一個由香港出發的新疆豪華列車旅行團發生致命交通意外，釀成1死3傷。讀者向《香港01》表示，其友人父母早前參加旅行社「勝景遊」舉辦的「全球唯一熊貓主題豪華旅遊列車「熊貓專列·成都號」 全景南北疆極致之旅18天」旅行團，於行程第8日、即本周三（9月3日）發生交通意外。據知，當時因地區問題，團友由大巴轉為「細車」前往九曲十八彎，途中友人父母因車輛爆軚而停泊一旁，團友在車上休息期間遭另一輛車撞至肇禍。旅監局證實，交通意外導致4名團友受傷，當中涉及2個家庭，一名受傷團友其後不幸離世。

疑被騙柬埔寨休班警已辭職 周一鳴：派員非營救 是了解情況

一名休班男警早前懷疑被騙到柬埔寨，警方早前派員到當地協助，周四已返港。警務處處長周一鳴表示，警方派了4人去柬埔寨，強調「唔係營救」，而是了解情況，案件已交由有組織罪案及三合會調查科，即俗稱「O記」跟進。他又透露，該名休班警已遞交辭職信。

8內地人非法來港攝影化妝 收費低至$80 兩港人合作同被捕

內地攝影師及化妝師透過「小紅書」賣廣告，以平價「陪拍」及化妝作招徠，收費後來港提供服務，拍攝費用介乎$300至$2000不等，化妝更可低至每次$80，十分誇張。入境處透過「放蛇」行動，拘捕8名內地攝影師及化妝師，涉嫌做非法勞工，檢取一批攝影器材及手機等；另外亦拘捕2名香港攝影師及化妝師，因與兩名被捕非法勞工合作提供服務，涉嫌「協助及教唆違反逗留條件」罪。入境處提醒市民，切勿因貪圖便宜而光顧來歷不明的服務，以免觸犯法例，最終得不償失。

白宮鴻門宴？特朗普宴請科企CEO 逐一點名質問「會投資多少」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月4日在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司行政總裁（CEO）共進晚餐。特朗普在晚宴期間，逐一點名多位在場的大型企業知名CEO，提問他們會在美國投資多少錢。

瘋傳內地最賺錢廉航「開大冷氣賣毛毯」凍到機艙滿白霧 官方闢謠

「機艙裏的白霧，被說成航空公司調低温度賣毛毯。」8月25日，春秋航空再度闢謠。謠言背後，低成本航企的商業模式和乘客體驗的矛盾，再次被放到聚光燈下。