馬鞍山巴士總站增冷氣候車室　附手機充電設施及顯示巴士到站時間

政府去年在馬鞍山市中心公共交通總站完成多項改善工程，包括設置有空調設備的候車室。該候車室不但設有座椅，更有飲品自動販賣機及手機充電設施，亦設有巴士實時到站時間顯示屏及乘客資訊顯示板。



運輸署首席運輸主任嚴啟龍透露，馬鞍山市中心公共交通總站正進行第二期改善工程，包括加建額外兩個巴士乘客候車室，同樣配備冷氣、座椅等，總站內的士站也會進行翻新，整項工程料2026年完成。



位於馬鞍山市中心公共交通總站、有空調設備的候車室。（政府新聞網圖片）

運輸署首席運輸主任嚴啟龍。（政府新聞網圖片）

除了新增冷氣候車室，車站布局也有改變。現時不少公共運輸交匯處的巴士停車灣採用傳統並排式設計，行人需橫過巴士行車道，才能前往不同路線的車站候車。政府為了提升安全，將馬鞍山市中心公共交通總站的巴士停車灣改成鋸齒式。善用空間之餘，更可分隔人車，減少乘客橫過行車道。

另外，總站內的巴士車長休息設施也升級，加建的站長室設有冷氣和洗手間。

馬鞍山市中心公共交通總站的巴士停車灣被改成鋸齒式。（政府新聞網圖片）

全港18區每區揀選一個公共運輸交匯處作提升工程試點

至於其他地區，運輸署早前已連同相關部門，在全港18區每區揀選一個公共運輸交匯處作為提升工程的試點，加強其燈光照明、改善通風系統、翻新牆身等。當中荃灣灣景花園巴士總站的通風系統更換工程已於今年首季完成。