衞生督察稱不想浪費把檢測剩食帶回家　認盜竊罪　判社服120小時

食安中心衞生督察聲稱不想浪費，把檢測後餘下的茶包及黑朱古力等帶回家享用，早前承認盜竊罪。他早前亦曾出庭指證另4名同事，指他們曾多訂芝士薯波等食物，並在測試後帶回家，惟4名同事審訊後全部脫罪。認罪的衞生督察，今（25日）在西九龍裁判法院判刑，辯方指被告很大機會會被解僱，重犯機會微，裁判官王證瑜判處120小時社會服務令。



被告劉承軒（35歲）早前承認交替控罪盜竊罪，被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。

同案4被告經審訊後脫罪

同案4名不認罪被告：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲）經審訊後被裁定一項串謀盜竊罪不成立。

已認罪的衞生督察劉承軒稱，他非日日把食物帶回家，只是間中。(陳蓉攝)

劉稱，他曾就讀香港科技大學，並獲化學學士，他於2011年畢業，及後再就讀港大食物安全及毒理系碩士，2017 年入職食環署，案發時他隸屬九龍區。

2022年首次把剩下的食物帶回家

劉作供時透露，他在2022 年頭，首次把食物樣本帶回家，當時同案已脫罪被告首被告陳映姍，把一些用剩的食物樣本交給他，指可以帶回家自用。陳亦曾把剩餘的肉類交給他和其他組員，指可以讓他們帶回家使用。

曾帶茶包朱古力及威化餅回家

劉又指，陳映姍在2023年2月曾訂購薯波、薯餅及薯格等食品。劉曾質疑指，食物檢測從沒選用此類型的食品作樣品，惟陳對他説：「可以喺屋企用氣炸鍋整嚟食。」劉亦承認，他曾將檢測後的伯爵茶包、黑朱古力威化餅等食物帶回家。

因不想浪費而犯案

劉在接受辯方盤問時同意是為了減刑而做控方證人，亦承認有把部分食物樣本帶回家。辯方續指出，警員曾在錄影會面中問及被告，是否因為貪心而犯案，劉回應指，覺得不要浪費。

王官在審訊中拒納劉的證供

王官早前就另4人的審訊裁決時稱，不排除劉對其他被告作出不實指控，目的是為了減刑，故拒納其證供，控方亦沒有其他佐證，遂裁定同案另外4名被告罪脫。

案件編號：WKCC2693/2024