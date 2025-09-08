精神病母子殺前收公屋遷出令　江玉歡促調查　冀人性處理高危個案

天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指申請公屋時無如實申報資產，房署去年底向他們發出「遷出通知書」。二人上訴失敗，房署今年3月兩度發信要求該戶遷出。青山醫院曾兩度發出證明書，建議署方容許二人續住單位，兩母子收信後五個月內先後自殺身亡。



立法會議員江玉歡認為，政府應就事件作調查並交代上訴委員會判決的理據。她又認為，政府推行任何政策都應以人為本，又期望日後房署的前線人員有所訓練，在「收樓」時人性化應對一些高危個案。



天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署經查證後向他們發出「遷出通知書」。（示意圖／資料圖片）

要求交代上訴委員會如何考慮醫院建議

立法會議員江玉歡認為，以現時已公開的資訊，今次事件有更多地方需要釐清，暫時難作判斷。她又認為，政府應就事作調查，並詳細向公眾交代事作的背景、來龍去脈等，特別是上訴委員會如何考慮由醫院發出的病人評估、建議。

她又特別提到，對於這類個案，上訴委員會理應能夠「把到最後嗰關」，強調其角色是要審視署方的決定會否過嚴，而非只擁護政府的政策或看法。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／李振邦攝）

江玉歡：應以市民的幸福作為最終依歸

江玉歡又指，以今日社會環境，政府在推行任何政策時，都應「以人為本」，以市民的幸福作為最終依歸，又期望房署的前線人員在執行政策前有所訓練，遇到高危個案時應警覺可能出現的問題，而非只顧「收樓」，人情化地看待住戶的需要，以免再有悲劇發生。

求助網站和熱線：



即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288