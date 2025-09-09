明起引入外勞侍應須先強制本地實地招聘 附逾800空缺招聘會詳情
撰文：石國威
出版：更新：
容許26個職位類別輸入外勞的「補充勞工優化計劃」明日（10日）起有新安排，申請輸入侍應生及初級廚師的僱主在進行四星期本地招聘期間，必須每星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的招聘會，即場面見求職者。
勞工處今日（9日）公布，明日起在指定就業中心舉行「補充勞工優化計劃」招聘會，為本地求職人士提供侍應生及初級廚師等職位空缺，今個星期的招聘會將有超過25間機構參加，合共提供超過800個職位空缺。
招聘會將於指定就業中心上午十時至下午一時或下午二時三十分至五時三十分舉行，費用全免，有關招聘會詳情，一文看清。
勞工處明日起在就業中心舉行「補充勞工優化計劃」（優化計劃）招聘會，為本地求職人士提供侍應生及初級廚師等職位空缺，而本星期的招聘會將有超過二十五間機構參加，合共提供超過800個職位空缺。
如僱主未有按安排參加招聘會 勞工處將拒絕其輸入勞工申請
勞工處公布，由明日起，優化計劃下申請輸入侍應生及初級廚師的僱主在進行四星期本地招聘期間，必須每星期參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的招聘會，即場面見求職者。如僱主未有按照勞工處的安排參加招聘會，勞工處會拒絕其優化計劃下輸入勞工的申請。
勞工處補充勞工優化計劃招聘會｜時間
．上午十時至下午一時或下午二時三十分至五時三十分
勞工處補充勞工優化計劃招聘會｜費用
．全免
勞工處補充勞工優化計劃招聘會地點及職位詳情（9月10日至12日）
勞工處補充勞工優化計劃招聘會｜網頁
詳情可瀏覽勞工處「互動就業服務網站」（www.jobs.gov.hk/tc/esls/jobfair）
