今日新聞8分鐘｜中電電車釀禍1死5傷｜手機跌落山 召警落山執

將軍澳跨灣大橋3車相撞 往康城方向一度封閉

今日（9日）下午1時42分，將軍澳跨灣大橋往康城方向有3車相撞，包括兩部私家車及一部可運載危險品的中型貨車，其中一名私家車司機報警稱被困，隨後由救援人員協助落車，毋須送院。

為兩殘疾院舍裝設備 伺機偷裝礦機挖加密幣 兩工程男涉偷電落網

深水埗及秀茂坪揭發罕見「偷電」案，同一機構兩間殘疾人士院舍，近期網絡不尋常地緩慢，經檢查後竟發現有人在假天花，偷裝合共8部加密貨幣挖礦機。警方經調查後，拘捕兩名工程公司員工，相信他們為院舍安裝智能設備時，伺機盜用院舍網絡及電力系統加設挖礦機，以挖掘加密貨幣，令兩間院舍每月電費大增約8,000至9,000元。香港耀能協會回覆《香港01》查詢證實，事發在該協會轄下院舍，協會高度關注事件，並會積極配合警方調查，涉事單位目前如常運作。

陳振聰被指不合作 高院下令延長其破產令4年至2029年

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，又因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費約2800萬元，4年前被頒令破產。受託人指陳振聰不但拒絕供款，亦未回應查詢，認為他不合作，反對自動解除其破產令，案件今（9日）在高等法院再訊時，聆案官黃健棠聽取受託人的理據後，接受其申請，並延長陳的破產令4年，即陳的破產令要維持至2029年，另陳需支付受託人訟費5.5萬元。

土瓜灣馬頭圍邨中電車連撞途人及兩車 一女送院亡 另有5人傷

土瓜灣發生致命車禍。今午（9日）約3時35分，據報盛德街馬頭圍邨停車場內，有一輛中電電動私家車撞到途人後，再撞及另外兩車輛，驚動多人報案。一名捱撞女途人陷於昏迷，由救護車送往廣華醫院搶救後，證實不治。現場另有5人受傷，包括一名司機、3名乘客和一名途人，分別被送到廣華醫院及伊利沙伯醫院救治。其中電動車司機先被帶上警車助查，他報稱不適，其後亦由救護車送院。

現場消息稱，中電電動車轉入邨內時，誤由出口逆線駛入，先撞到兩名途人，再連撞兩輛停泊於車位的私家車及客貨車。中電車上司機和3名乘客受傷，2名途人1死1傷。警方正調查意外原因。

手機跌落山！男女報警求助 警員：唔會搵命博！ 結局曝光惹議

跌手機召警到場協助撿，是否有浪費警力之嫌？網上流傳影片，有年輕女子於太平山頂觀賞風景時，其iPhone手機不慎掉落山下，報警求助後，有3名警員到場，當中1名警員用欄杆輔助從步道爬下去幫忙撿手機。其間在步道上的警員不斷向年輕女子及拍片的同行男子說教，指2人不應報警找警員幫忙撿手機，「（我哋）唔會搵條命同你博㗎」、「我哋都打份工㗎咋，其實應該唔同你執㗎」。

最終警員成功幫忙撿回手機後，2名男女連忙不斷說了多聲「謝謝」，說教的警員不滿男子離開時仍拿着手機錄影，提醒再不慎掉下山不會幫忙撿；另1名警員就要求男子錄影後，「你返去你同我小紅書，你同我讚呢個阿Sir（幫忙撿手機的警員）」。

影片引來網民大讚香港警察之餘，更多人是批評報警者浪費警力，「呢幾位阿sir熱心幫助遊客／市民，抵讚。另一方面，遊客有否浪費警力？下次手機跌落海，係咪要動用水警蛙人幫你執手機？」、「非緊急服務，呢類攀爬尋找失物應該其他專業人士做收費服務！」。

公屋母子墮斃前收遷出信 官僚式公平成壓迫？何永賢：已情理兼備

天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指申請公屋時無如實申報資產，房署去年底向他們發出「遷出通知書」，短短八個月內，住戶二人相繼身亡，青山醫院兩次介入均無功而返，社會不禁疑惑，為何精神科醫院的建議不獲接納？

房屋局長何永賢今早（9日）在電台節目開腔回應事件，強調房委會同事在整個過程中已盡量給予協助，並在「情理兼備」中取得平衡，亦有給予恩恤期限，包括即時安排社會福利署社工協助，以及不用即時搬走，並為他們申請寶田中轉屋。

如轉介社工、申請中轉屋已屬「情理兼備」，不幸事件日後是否就可免再發生？何永賢指未來會提醒前線同事在處理特殊租戶時要提高敏感度，在細節上要加強認知，可再「細心啲」，除加強訓練及提醒人員，亦會物色更加具醫學背景人士加入上訴委員會。

中國制裁「新漢奸」日本議員石平 生於四川求學北京 涉對台言論

外交部於8日上午宣布，對日本參議員石平採取反制措施，並自即日起施行。措施包括：凍結其在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

印度中央邦最大公立醫院現鼠患 2初生嬰遭咬傷後死亡｜有片

印度中央邦最大的公立醫院上月有兩名初生嬰兒遭老鼠咬傷，其中一名女嬰於9月2日死亡，另一名嬰兒於翌日逝世。儘管醫院方面表示，兩名嬰兒並非死於動物咬傷，而是先天性併發症致死，事件仍然引發公眾憤怒。而涉事醫院（Maharaja Yeshwantrao Hospital）所在的多爾市（Indore）更連續八年被政府評為全國最乾淨城市。

醫院目前已將負責照顧嬰兒的相關工作人員停職，並就事件啟動調查。