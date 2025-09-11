葉劉淑儀「回娘家」檢閱入境處結業會操　籲善用科技提升服務水平

入境事務學院今日（11日）舉行學員結業會操，曾任入境處處長的行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，「回娘家」檢閱211名結業學員，包括63名入境事務主任及148名入境事務助理員。



葉劉淑儀致辭時指出入境處團隊已由當年約5,000人擴展至現時近9,000人，工作也日趨多元化，除了在市民人生不同階段為他們提供服務外，更積極推行各類吸引人才的入境計劃，她相信入境處定能繼續與時並進，善用創新科技，進一步提升工作效率及服務水平。



行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀今日在入境事務學院學員結業會操中檢閱結業學員。

結業學員以整齊的中式步操經過檢閱台。

在會操中，入境處樂隊演奏新時代軍樂、愛國歌曲及經典金曲，入境處儀仗隊則以花式步操拼砌出Skytrax獎項標誌，慶祝入境處榮獲Skytrax 2025年全球最佳機場出入境服務大獎，藉此展示入境處要成為世界上以能幹和效率稱冠的入境事務隊伍的決心。

葉劉淑儀致辭時憶述，28年前她出任入境處處長期間，正值香港回歸祖國。她表示，儘管面臨種種未知之數及挑戰，入境處同事依然克盡己任，發揮專業精神，迎難而上，最終完成多項工作，確保交接順利。

葉劉淑儀致辭。

入境事務處樂隊奏樂表演。

葉劉淑儀表示，入境處團隊已由當年約5,000人擴展至現時近9,000人，是香港主要執法隊伍之一；入境處的工作也日趨多元化，除了在市民人生不同階段為他們提供服務外，更積極推行各類吸引人才的入境計劃，並為在境外遇事的香港居民提供協助等。她相信入境處定能繼續與時並進，精益求精，善用創新科技，進一步提升工作效率及服務水平，以更好配合社會的發展及市民的需要。

儀仗隊以花式步操拼砌出Skytrax獎項標誌，慶祝入境處榮獲Skytrax 2025年全球最佳機場出入境服務大獎。

她表示，入境處作為香港的「第一道防線」，在維護國家安全及社會穩定方面肩負重任。她指入境處人員應踐行總體國家安全觀，支持中央人民政府駐香港維護國家安全公署的工作，亦應主動識別可疑人物，防範危害國家安全的風險。

葉劉淑儀寄語結業學員要一直秉持入境處「愛國愛港、堅定不移」及「精益求精、樹立榜樣」的信念，並謹記制服肩章所承載的憲制責任。她有信心結業學員日後定能為國家及社會作出貢獻，同時為自己及家人創造美好的未來。

葉劉淑儀與獲頒「最佳學員盾」的結業學員合照。