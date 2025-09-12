人口健康調查9.18展開　參加可獲$100超市現金券　1800人免費體檢

衞生署宣布，將於本月18日起將進行為期15個月的全港人口健康調查，以網上問卷或上門訪問形式，向隨機抽選的約1萬個家庭住戶、共約2萬人，了解健康狀況及與健康有關的行為和生活習慣，並抽選約1,800名完成調查人士進行免費身體檢查。



每位完成問卷的合資格住戶成員，將獲發100元超市現金券；合資格及完成身體檢查的住戶成員，將獲發額外300元超市現金券。



衞生署宣布，將於本月18日起將進行為期15個月的全港人口健康調查。



衞生署指，為了強化政府的人口健康資料庫，以評估香港人口的健康狀況，將於本月18日起進行全港性的人口健康調查，對象為15歲或以上的香港居民，但不包括公共機構或社團院舍的住院人士、水上居民、外籍家庭傭工等。

衞生署將陸續向約1萬名隨機抽選住戶，以郵寄方式發出邀請信，住戶代表可根據信件內的住戶參考編號及啟動碼，啟動網上問卷系統。當住戶代表完成網上住戶問卷，其他符合條件的住戶成員可登入網上問卷系統並填寫網上個人問卷。

圖為人口健康調查邀請信信封式樣。

個人問卷會詢問受訪者有關生理和心理的健康狀況、與健康行為及預防疾病的措施。如有需要，住戶代表或其住戶成員可經電話或網上預約進行會面訪問，訪問員會協助完成住戶問卷及個人問卷。

衞生署衞生防護中心預計，約2萬人會完成問卷。中心會在當中抽出1,800名年齡介乎15至84歲的市民參與免費身體檢查。受訪者在填寫問卷時，需簽署身體檢查同意書，並將在訪問完成後的半年內，接獲電話預約。檢查分為3個部份，包括體格、血液及尿液檢查，量度血壓、血脂、血糖、乙型和丙型肝炎病毒測試等。

參加檢查的市民之後會收到報告和健康建議，如有需要會向市民發出轉介信，跟進檢查。 防護中心指，會向完成問卷及身體檢查的市民，分別發放100元及300元超市現金券，表示謝意。署方預料至2026年底將完成整項調查，相關結果會適時對外公布。

署方提醒市民，只有收到衞生署發出邀請信及已啟動網上問卷的住戶，才會收到一次性密碼等的短訊或電子郵件。

衞生署指，所有訪問員均會穿著印有「人口健康調查」及「衞生署」標誌、湖水藍色的特定背心制服，並帶備由衞生署發出的「訪問員證件」。

另外，署方提醒市民，只有收到衞生署發出邀請信及已啟動網上問卷的住戶，才會收到一次性密碼等的短訊或電子郵件。電子郵件只會以「noreply@ehr.gov.hk」發出；短訊則只會以「#DH-PHS2025」或「#DH-PHS」為發送人名稱發出。署方又指，市民收到非以「#」號開頭的短訊發送人名稱或以一般電話號碼顯示的短訊時，須保持高度警覺。

署方又指，所有訪問員均會穿着印有「人口健康調查」及「衞生署」標誌、湖水藍色的特定背心制服，並帶備由衞生署發出的「訪問員證件」以供查閱。衞生署或訪問員絕不會就是次調查，向市民索取任何銀行戶口號碼或信用卡資料，及轉帳金錢。