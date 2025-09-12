甲型流感｜12歲長期病男童感染併發休克　曾接種上季度疫苗

本港再新增一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。​衞生署衞生防護中心指，一名有長期病患的12歲男童，早前出現發燒、咳嗽和氣促，被送往律敦治醫院兒童深切治療部。經化驗後，證實感染甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發休克。他目前仍然留醫，情況穩定。



​衞生署衞生防護中心指，一名有長期病患的12歲男童，昨日（11日）出現發燒、咳嗽和氣促，同日到律敦治醫院急症室求醫，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫。其鼻咽拭子及咽喉拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。他目前仍然留醫，情況穩定。

該名男童曾接種2024／25季度流感疫苗。其入住的院舍有另外7名宿生在昨日亦出現輕微流感病徵，他們已求醫，全部毋須入院。

中心已向院舍建議需實施的感染控制措施，包括建議所有宿生及職員佩戴口罩、分隔出現流感病徵的宿生、適當開啓窗戶以改善院舍的通風情況、徹底清潔消毒院舍及增加消毒頻率。中心會繼續對該院舍進行醫學監察。

中心另指，本港已進入夏季流感季節，學校或院舍的流感樣疾病爆發近兩周明顯上升。中心在8月31日至9月6日的一周錄得26宗涉及學校或院舍的流感樣疾病爆發，共影響323人，而本周首六天（9月7日至12日）已錄得62宗爆發個案，共影響567人。

中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生。學校和家長亦應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。