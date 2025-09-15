今日新聞8分鐘｜鐵騎士撞九巴遭輾斃｜情婦勒索案收百萬仍放片

荃灣城門道車房陷火海傳爆炸聲 大量濃煙席捲半空

荃灣發生火警。今日（14日）晚上8時01分，城門道近和宜合村一個車房起火冒煙，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。消防員動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，18分鐘後停止動員，火勢大致被撲滅，其後繼續在場射水。現場影片可見，起火車房火勢十分猛烈，不斷竄出橙色烈焰，大量濃煙席捲半空，並傳出玻璃爆裂聲響；多名街坊途人駐足圍觀，有人高呼：「有隻狗喺入面呀！係咁吠呀！」據讀者向《香港01》表示，車房內有一隻狗被救出。火警中，無人受傷，亦毋須疏散。警方及消防正調查起火原因。

粉嶺電工觸電亡｜遺孀寢食難安 子女哭醒憶父 工權會籲伸援手

日前（12日）45歲電工張敬奇在粉嶺和睦路2號一間小學維修冷氣時，倒臥在冷氣機及牆身之間，旁邊有電線，懷疑觸電昏迷，送往北區醫院搶救後不治。今（15日）早死者的太太及胞姊在工業傷亡權益會職員陪同下，到富山公眾殮房認屍，兩人神色黯然。工權會指，死為家庭唯一經濟支柱，與太太育有6歲女兒及4歲兒子，太太為全職家庭主婦，照顧年幼的子女。突如其來的工業意外令張太悲傷不已、寢食難安，一對子女「夜晚會喊醒，話會掛住（爸爸）」。

觀塘繞道兩司機撞車疑落地理論 的士從後直撞 的士司機送院亡

觀塘發生嚴重車禍。周日（14日）晚上11時左右，據報一輛的士與兩輛私家車，於觀塘繞道往油塘方向行駛，途至觀塘碼頭對開時發生意外，3輛車相撞，其中兩輛私家車於車禍後橫亙路中，而的士則撞向快線右邊石壆。72歲的士男司機昏迷被困，獲救後由救護車送院，惟延至周一（15日）凌晨證實不治。現場消息稱，事故疑因一輛瑪莎拉蒂及一輛日本私家車，於中線發生碰撞，損毀輕微。兩司機落車理論，尾隨的士收掣不及直撞，釀成1死6傷嚴重意外。警方正調查車禍起因。

情婦涉勒索人夫260萬 辯稱投入全部感情愛事主 最終卻感情受騙

45歲美容師分手後涉勒索董事人夫260萬元案，女被告今（15日）出庭作供，她稱與事主X初交往時不知對方有家室，否則絕對不會跟X開始，她又稱得知後很傷心，因她是：「投入全部感情來愛他。」被告又稱她只曾要求買新車，無提過要買保時捷。被告稱她後來返回大陸，回港後無法找到X，X後來接了她的電話，並稱會找她，但X在通訊軟件把她「拉黑(封鎖)」，她把兩人的照片製成影片並放上網，只是想X再找她，別無他想。

觀塘道電單車與巴士相撞 鐵騎士遭尾隨另一巴士輾過 送院不治

牛頭角觀塘道發生致命車禍。今日（14日）晚上約8時38分，據報兩輛九巴與一輛電單車，在坪石邨對開觀塘道發生意外。27歲非華裔男鐵騎士重創昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後，證實不治。消息指，電單車先與一輛九巴相撞，鐵騎士繼而遭尾隨另一輛九巴輾過。警方正調查意外原因。現場可見，電單車翻倒路邊，大量雜物四散一地，包括染血紙巾紗布等；一個頭盔跌於其中一輛巴士的左後輪旁邊。

打風．雙旋｜天文台料低壓區後有熱帶氣旋 暫料最高3號風球風力

未來十日香港料將經歷多「風」之秋。天文台今早（15日）更新熱帶氣旋預測，指出位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶；天文台又預料一熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋形成，並於下周初移向呂宋一帶，隨後有較大機率移入南海北部。

消委會．泥面膜｜9成樣本含重金屬 APIVITA/AROMATICA超中美標準

消委會測試市面30款泥狀清潔面膜，發現有28款樣本含有毒重金屬，有22款同時驗出含兩種金屬元素。消委會指，其中希臘天然品牌APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜及韓國的AROMATICA Tea tree Purifying Clay Mask 2%Niacinamide+45%Clay，這兩款所含的砷或鉛有害金屬元素超出內地及美國上限要求。消委會提醒患有濕疹、過敏肌人士要小心選用。

海底撈「鍋底內小便」判決出爐！兩少年及其父母要賠220萬元

17歲唐姓、吳姓少年今年2月在上海一間海底撈用餐時，竟先後跳到桌上朝滾燙的火鍋尿尿，事後還將影片上傳網路，引發社會譁然，海底撈事後也2人及2人的父母提告求償。上海黃浦人民法院一審判處唐、吳及2人的父母須賠償220萬元人民幣。