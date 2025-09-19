公營房屋開門見光圖則曝光　測量師：或影響擺傢俬　仍有走盞空間

近年公營房屋「開門見廁」的設計，不時引來微言。房屋局局長何永賢早前表示，當局會修改圖則，由「開門見廁」改為「開門見光」，今年底起推售的居屋將逐步採用。



《香港01》早前從介紹公屋重建的資訊館中，發現「開門見光」圖則，房委會在展館中指，會在作為遷置方案的加惠民道第一期項目採用。現時公屋及居屋多同屬構件式單位設計，預計該圖則亦會為居屋採用。



建築測量師、香港樓宇安全學會會長何鉅業表示，新設計確實達到了避免「開門見廁」的目的，不過「擺傢俬可能少咁兩呎」，原本放飯枱的位置變窄，但他認為仍有「走盞位」，又指廚房門外增加了儲物空間，故實用性是增還是減，見人見智。



今年底起推售的居屋將逐步採用「開門見光」設計。（資料圖片／蘇煒然攝）

房委會早前在介紹西環邨重建的資訊館中，公布「開門見光」圖則。（林遠航攝）

現時公營房屋採用的構件式單位設計，在2012年起首先在出租公屋使用，其後擴展至2017年或之後落成的居屋及綠置居。不過，在設睡房的單位，廁所門對大門的設計一直備受批評，過往更有不少居屋業主，在有違法之嫌下私自「改門」，年初啟欣苑風波，「開門見廁」便是其中一個原因。

房屋局局長何永賢早前表示，今年底起推售的居屋將逐步採用「開門見光」設計，取代現時沿用的「開門見廁」佈局。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

現時居屋單位屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

大門位置調整至面向窗戶 加惠民道公營房屋第一期不再「開門見廁」

記者日前在介紹西環邨重建的資訊館中，就發現新圖則，房委會指，該圖則會在作為遷置方案的加惠民道第一期項目採用。設計圖顯示，一房（戶型C）及兩房單位（戶型D）的大門位置，不再在廁所門對面，將入口從原本靠近廚房的位置，移至另一邊，避開廁所門。住戶從大廈走廊進門後，首先會見到整個客廳及窗戶，即所謂的「開門見光」。

建築測量師、香港樓宇安全學會會長何鉅業表示，新設計確實達到了避免「開門見廁」的目的，在心理上讓住戶感覺更舒適。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

何鉅業：開門或會與飯枱太近 可能需要或選擇較小可摺疊餐桌

建築測量師、香港樓宇安全學會會長何鉅業表示，新設計確實達到了避免「開門見廁」的目的，在心理上讓住戶感覺更舒適，不過「擺傢俬可能少咁兩呎」。他解釋，在舊設計中，部分住戶會選擇將餐桌放在門口旁的角落，需要時才拉出來使用。但新設計下，大門更靠近角落，開門或會與飯枱太近，可能需要或選擇較小型的可摺疊餐桌，「擺傢俬可能要業戶自己就一就，可能買一張可以伸縮嘅枱，要大啲先拉出嚟，平時就放喺角落頭」。

他指另一個解決方法，則是將餐桌改放在廁所旁邊的牆邊。他認為，情況仍有「走盞」空間。

廚房門外空間增加了數十厘米可置高身儲物櫃

至於廚房門外的空間，原本闊大約60厘米，足夠放一部雪櫃，現在加大增加了數十厘米，何鉅業指住戶可以在該位置設置高身儲物櫃，用作收納廚房用品或雜物，令廚房內部空間更寬敞，亦算是好處。

故此，何鉅業認為新設計的實用性是增還是減，見人見智，十分視乎業主的本身喜好和取捨，「擺飯枱個空間可能少咗啲，但調轉頭廚房門口個位長咗，可以做個長啲嘅櫃，收納更多物件」。

現時公營房屋的構件式單位設計已沿用多年。（立法會文件截圖）

現時企缸旁邊的坐廁位置較窄，但下沉式企缸設計位置固定，加上採用撇角形設計，令改動空間減少。（資料圖片／黃浩謙攝）

何鉅業認為若可調整廁所的長方形設計，增加牆身位置供安裝儲物櫃，會更加實用。（資料圖片／黃浩謙攝）

建議調整廁所設計及稍微拉長睡房設計

構件式單位設計已沿用多年，除了開門見廁外，還有甚麼可以改進空間？何鉅業指，現有的構件式單位設計的目的是容易併合、可以模組式建造，「例如大單位、細單位其實係加一間房，個廳同埋其他間隔都係一模一樣」，但可考慮在維持實用性的基礎上增加更多變化。

何鉅業提到廁所設計，指現時企缸旁邊的坐廁位置較窄，但下沉式企缸設計位置固定，加上採用撇角形設計，令改動空間減少，「浴廉式設計個地下會比較潮濕，好多人後期都會加返浴屏，但用撇角形嘅話唔容易調整，會牽涉到地台改動。」

他又提到，現在廁所內牆身可做儲物櫃的位置不多，「只係可以喺面盆頂做個簡單嘅鏡櫃」，儲物空間有限，認為若可調整廁所的長方形設計，增加牆身位置供安裝儲物櫃，會更加實用。

他又建議兩房單位多出的「梗房」，可以稍微拉長睡房，提升居住質素之餘，房門位置亦可稍移向客廳，令大門轉角位更實用。