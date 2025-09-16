星薈停業｜揭鄧成波家族旗下5餐飲品牌清零　3酒樓轉手2食肆停業

繼鴻星中菜最後一間旺角分店於7月結業，同屬鄧成波家族的鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」近日亦傳出停業消息。《香港01》發現，鄧氏餐飲的官方網頁，今日(16日)顯示仍有5間餐飲品牌，除了星薈停業，原來同集團的3間酒樓，即包括東海薈、海都酒家及東海薈．拉斐特，已於近期由另一公司「東港飲食集團」接手；還有一間西式食肆「THE STORY」暫沒資料顯示是否已轉手，但記者發現該店已拉閘，店內展示「爐具維修」告示，有商場職員透露該店停業長達十多日，換言之，鄧氏連最後一間餐飲品牌都已經沒有營業。



繼鴻星中菜最後一間旺角分店於7月結業，同屬鄧成波家族的鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」近日亦傳結業。（「星薈」Facebook圖片）

鄧氏餐飲集團 (Tang‘s catering group)官網，今日（16日）顯示仍有5間食肆，包括東海薈、東海薈·拉斐特、星薈、海都及The Story。（鄧氏餐飲官網截圖）

今年5月，鄧氏餐飲集團網頁顯示，集團仍持有9間食肆品牌。（鄧氏餐飲官網截圖）

今年5月時，同屬鄧成波家族旗下的「鴻星飲食集團」被傳即將清盤。當時鴻星集團發聲明澄清，指鴻星如常運作，對旗下餐飲業務品牌仍保持審慎樂觀的態度。《香港01》當時則發現，鴻星近年多次被業主入稟追租，而鴻星中菜位於旺角的最後一間分店最終於7月結業。

《香港01》發現，鄧氏餐飲集團 (Tang's catering group)網頁於5月時顯示仍有9間餐飲品牌，至今日（16日），網頁顯示餘下5間食肆，包括東海薈、東海薈·拉斐特、星薈、海都及THE STORY。

位於青衣城的THE STORY今日（16日）沒有營業，店門已拉閘，店內擺放「爐具維修」的告示。（林子慰攝）

位於青衣城的THE STORY今日（16日）沒有營業，店門已拉閘，店內水吧位置被人用布蓋着。（林子慰攝）

不過，位於尖沙咀天文臺道的星薈已被揭停業，《香港01》亦發現其餘4個餐飲品牌中，位於青衣城的西式食肆THE STORY目前亦已停業。記者到場時，該店已拉閘，店內擺着「爐具維修」的告示。記者向青衣城顧客服務部職員查詢，對方指THE STORY已因「廚具維修」停業十多日，未知會否結業及向商場續約。

至於另外3間中菜品牌，包括青衣城東海薈·拉斐特、沙田HOME SQUARE東海薈及中環海都酒家，原來已全數轉手。根據商業登記冊，目前「東海薈」、「東海薈·拉斐特」及「海都酒家」，均由「東港飲食集團有限公司」經營；東港飲食集團於今年8月15日成立，董事為來自台灣的陳畹蓁。

沙田東海薈職員今日(16日)表示，該店於9月初已由東港飲食集團接手，員工表示舊公司拖欠約20人7月至8月的薪金。（林子慰攝）

青衣城東海薈·拉斐特亦由東港飲食集團接手。（林子慰攝）

至於青衣城東海薈·拉斐特仍有營業，記者曾向一名女職員查詢有否被拖欠薪金或強積金供款，對方稱最近新入職，不太清楚，並表示「現時餐廳內好多職員都係新人」。

至於沙田東海薈員工則向記者透露，舊公司拖欠約20名員工7月至8月的薪金，一干人已向勞工處求助。問及受星薈突然結業影響、無法按期舉行婚宴的苦主可否轉至該處舉行婚宴、會否有折扣，員工表示已轉手新公司，不干涉任何有關舊公司的事宜。不過，記者初時以顧客身份詢問婚宴詳情時，有員工稱11月仍有空檔可辦宴會。