稱減息利好營商環境　陳茂波：供樓業主可略為唞一唞氣

美國聯儲局今年來首次減息，下調利率0.25厘。財政司司長陳茂波星期四(18日)出席施政報告記者會時表示，減息對營商環境都是利好的消息，現時減息顯示息口回落，相信對企業、以及「供緊樓嘅都可以略為唞一唞氣」。



陳茂波表示，減息對營商環境都是利好的消息，現時減息顯示息口回落，相信對企業、以及「供緊樓嘅可透透氣」。(梁鵬威攝)

陳茂波表示，減息對營商環境都是利好的消息，現時減息顯示息口回落，相信對企業、以及「供緊樓嘅可唞一唞氣」。(梁鵬威攝)

減息利好營商環境 供樓人士「可以略為唞一唞氣」

陳茂波表示，美國於現時這種情況下減息，對於營商環境、對於經營的企業以至對於正供樓業主都是利好的消息，「畢竟一個比較高的利息環境持續咗一段相當長嘅時間。」他指現時減息顯示息口開始回落，息口回落的速度與外圍的因素有關，但利息的環境接下來都會相對寬鬆一些，尤其是「供緊樓嘅都可以略為唞一唞氣。」

陳又表示，由於港元與美元掛鈎，受到美國當局牽動，但另一方面也不是「亦步亦趨」。他續指，即使加息，香港也未必一次過加，加的幅度亦都未必一定要跟從，認為要考慮香港市場及香港的資金狀況，至於具體的回落幅度與速度，都要審時度勢，要考慮在香港市民資金狀況是如何。

無意調整全年GDP增長預測 維持2%至3%

至本港全年經濟方面，陳茂波表示香港在上半年在出口、貨物出口或者服務輸出等表現不錯，加上香港旅客增多，上半年GDP增長了3%左右。

但他指，雖然減息有利好因素，但是外圍的變數太多太大，「例如係美國保護主義個取態會去到幾盡等」，在這個環境下政府要審慎、穩妥，無意調整全年GDP增長，並會維持2%至3%。

▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼

