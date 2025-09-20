鰂魚涌拆彈．交通消息｜港鐵不受影響　北角往來筲箕灣電車暫停

撰文：韋景全
出版：更新：

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局今日（20日）拆彈，料港島交通今日上午大受影響。

警方表示，拆彈工作料至日間，經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。電車公司今日凌晨公布，來往北角總站及筲箕灣總站的電車服務今日暫停，其餘電車路線維持服務。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

【02:08】警方表示，拆彈工作料至日間。經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。

【01:32】電車公司公布，今日（20日）電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停。其餘電車路線維持服務，提醒市民留意香港電車官方網站公布最新車務狀況。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）
爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）
▼9月19日晚上撤離情況▼

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，當局預計要通宵拆除，並疏散現場附近18幢商業及住宅大廈，涉及1,900戶、約6,000人；多人乘搭旅遊巴離開。（陳浩然攝）
