鰂魚涌拆彈．交通消息｜港鐵不受影響 北角往來筲箕灣電車暫停
鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局今日（20日）拆彈，料港島交通今日上午大受影響。
警方表示，拆彈工作料至日間，經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。電車公司今日凌晨公布，來往北角總站及筲箕灣總站的電車服務今日暫停，其餘電車路線維持服務。
▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼
【02:08】警方表示，拆彈工作料至日間。經評估後港鐵港島線管道有足夠距離，運作不受影響。
【01:32】電車公司公布，今日（20日）電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停。其餘電車路線維持服務，提醒市民留意香港電車官方網站公布最新車務狀況。
▼9月19日晚上撤離情況▼
