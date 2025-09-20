今日新聞8分鐘｜桃園白牌車拒檢警開8槍｜鰂魚涌拆彈9小時完成

樺加沙颱風．最新｜已增強為颱風 風眼現形 料港9.24吹11級風

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙今日(20日）下午增強為颱風，風眼現形。天文台預計樺加沙樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶，並會增強為超強颱風，最快下周一進入本港之東南800公里範圍。

天文台預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，風力時速介乎104至117公里。

新油麻地避風塘躉船建築廢料起火 濃煙捲半空 消防遭水傷眼送院

今日（20日）早上11時27分，警方接獲多個報案指，新油麻地避風塘一艘離岸約15米、約48米長的船隻上有建築廢料起火，濃煙席捲半空。消防員趕抵出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，同時升起雲梯向船身射水；警方亦派出水警輪協助。事件中毋須疏散，惟一名消防員在救火期間被水濺傷眼部，清醒被送往廣華醫院治理。

鰂魚涌戰時炸彈．直擊拆彈︱點燃炸藥火勢猛烈 帳篷沙包燒成灰燼

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、重1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，大規模疏散現場附近18座大廈，涉及1900戶、約6000人。警方及消防今午（20日）交代拆彈工作，指在完成疏散後，凌晨2時開始先後進行切割炸彈外殼及以火燒毁炸藥，耗時9小時完成，即今日上午11時48分成功拆彈。

從警方爆炸品處理課拍攝的航拍片段可見，人員堆砌大量沙包和水沙包（水桶）重重包圍炸藥，並在炸彈上方設置帳篷。炸藥經點燃後火勢非常猛烈，在影片末端，熊熊烈火最終燒毀帳篷的帆布及支架，更將附近沙包燒成灰燼，濃濃黑煙席捲半空。

鰂魚涌戰時炸彈｜凌晨擴大圍封範圍 內街商戶幾乎全落閘如死城

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。據知，今日（20日）警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸藥，預計下午2時完成。

為配合拆彈行動，警方凌晨將封路範圍擴大，記者今早在社區會堂採訪過後，行經附近一帶被封鎖的區域，發現海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業，海灣街亦有食肆關門，華蘭路則有超市在門口張貼告示，指附近發生突發事件，今日要暫停營業。附近一帶儼如死城。

桃園機場警員連開8槍 白牌車拒檢企圖逃逸 港人女乘客跌落受傷

周六（9月20日）上午，台灣桃園機場第一航廈驚傳槍響。有警員在查緝「白牌車」時，因一輛Tesla私家車拒檢並企圖逃逸而連開8槍，一名香港女乘客被甩出車外。

19歲中國男子日本醉駕超速逆線撞死人 被判監9年

據日媒報道，埼玉縣川口市去年9月29日有一名51歲男子被一輛逆線行駛汽車撞死，涉事司機為一名18歲的中國籍男子。警方其後證實疑犯酒精超標並將其拘捕。當地法院19日（周五）判這名男子危險駕駛致他人死亡罪名成立，判刑9年。

聖安娜餅屋將增2店賣韓式兩餸飯 管理層親解：抗北上潮影響

聖安娜餅屋位於協成行太子中心的分店，除出售一貫的麵包、西餅及蛋糕等產品外，另設櫃位出售韓式兩餸飯，並提供座位予顧客堂食。母公司利亞零售有限公司行政總裁鄧子健解釋，做法是為填補產品種類的空缺，指品牌有售常溫、冷凍及急凍產品，惟欠缺熱食，又指受北上潮影響，周末的顧客數量減少，要思考如何能最大化平日的生意。

特朗普：已與習近平就TikTok交易達成共識 下一步是簽署協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日（周五）與國家主席習近平通話。特朗普其後在白宮向記者表示，他已「批准一項協議」，將TikTok從中方手中剝離。特朗普指：「我與習近平主席進行了一次非常愉快的通話，正如你們所知，我們批准了TikTok的交易。」特朗普稱協議「進展順利」，下一步將是簽署協議。