今日新聞8分鐘｜長者扶梯骨牌式跌倒十傷｜男童高空擲物祖母被捕

超強颱風樺加沙｜中央氣象台：今年西北太平洋最強風王 強度17級

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）30小時內連升四級，至今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風。

按中央氣象台資料，樺加沙今早最大風力達16級，即中心附近最高持續風速每秒51至56米或每小時184至201公里，成為今年以來西北太平洋的最強颱風，預料星期三（23日）廣東沿海登陸。到11時中央氣象台已錄得其最大風力達17級，為風力級別最高級別，與天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里吻合。

至於另一颱風浣熊強度也達16級，惟路徑向西偏北方向移動，對中國近海海域沒有影響。

有片｜荃灣翠濤閣紅Van黑煙席捲半空冒火舌 消防射水灌救

今日（21日）上午9時22分，青山公路 - 荃灣段644-654號近翠濤閣，一輛小巴冒煙起火。消防到場射水灌救，並將火救熄。事件中無人受傷。人員經初步調查後認為火警無可疑，相信是小巴電線短路引致。

中環停車場有2隻頑皮貓 鑽入車內「捉迷藏」 消防花近5小時救走

中環有貓隻被困。今日（21日）凌晨1時36分，鄧姓男車主前往愛丁堡廣場地下停車場取車時，發現兩隻貓隻躺在其電動車車底位置，繼而鑽入車內機件，車主報案求助，消防接報到場，通知愛協趕至協助。

富昌邨男童連環掟雜物落街 警帶走送院 六旬祖母涉疏忽照顧被捕

深水埗發生高空擲物案。今日（20日）傍晚6時43分，警方接獲富昌邨富悅樓保安報案，指有人不斷掟大量雜物落街。警員趕至上門帶走一名11歲男童，安排救護車將他送往明愛醫院檢查。警方經初步調查後，一名68歲陳姓女子涉嫌疏「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。事件中幸無人受傷，亦無公物損毀。

據悉，兩人為嫲孫關係，當中男童有專注力不足及過度活躍症（ADHD），且為中度智障，案發時陳婦出去買餸。

就現場可見，富悅樓對開地面遍地狼藉，滿佈散開的風扇、鞋、內衣、紙巾、掃把等，有警員到場圍封雜物堆；另有衣物等擱於平台。

石門京瑞廣場長者離開齋宴 「骨牌式」扶手梯上跌倒釀10傷

今日（21日）下午2時09分，沙田石門安群街1號京瑞廣場二期，據報一名長者在一個下行的扶手電梯上跌倒，導致其他人相繼摔倒，事件中9女1男（67至84歲）分別頭、手、腳及腰部受輕傷。10名傷者被送往沙田威爾斯親王醫院治理，警方正調查事件。

醫院可見，大部分傷者為長者，由擔架床送院；亦有人坐輪椅入院，部分人頭部需要包紮。警方經初步調查後表示，意外中有7女1男屬同一團體，於酒樓參加宴會離開時發生意外。涉事扶手電梯由3樓往2樓下行，當時一名84歲姓張男長者，懷疑因體力不支，在近底部位置向後跌倒，阻礙身後另外9人前進，導致他們相繼絆倒。初步並不涉及機件故障。

喜馬拉雅山放煙花 始祖鳥Arc'teryx、蔡國強致歉 官方介入調查

9月19日，戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）以致敬自然為目的，聯手藝術家蔡國強在喜馬拉雅山脈處江孜熱龍開啟藝術項目「升龍」，以三幕煙花在山脊間點燃，呼應龍文化與「生生不息」的精神，遭內地網民批評是製造污染，引發巨大爭議。

9月21日，品牌方及蔡國強就事件致歉，並表示將以實際行動保護青藏高原生態環境。目前，日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。西藏自治區生態環境廳也已介入此事，正在核實處理。

加拿大男駕Barbie玩具車買思樂冰遭截停 因醉駕慘食「牛肉乾」

加拿大一名男子想買一杯思樂冰，又懶得開車，於是向室友小孩借了一輛粉紅玩具吉普車上路，豈料竟引來警察開單，搞笑畫面曝光引發熱議。

LABUBU多啦A夢等4個巨型充氣雕塑10月底浮游維港 11.1海上大巡遊

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】一個伏在巨型「誠實豆沙包」的多啦A夢充氣雕塑日前突現身青衣船塢，引起不少人關注。先後舉行巨型黃鴨雕塑遊維港及多啦A夢展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR）今日（20日）公布，將於10月底至11月初舉行全球首創「維港海上大巡遊」(WATER PARADE 2025)，將匯聚風靡全球的人氣IP及藝術家，其中會有LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑浮在立在金鐘海上供市民打卡，並在11月1日舉行重頭戲「海上巡遊日」，市民屆時可在維港兩岸觀賞。

10月25日至11月1日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉行「巡遊市集」，融合IP特色的快閃店、主題餐飲與遊戲體驗。市集入場需有門票，9月26日在KLOOK開賣，成人票由50元起，小童票為40元。