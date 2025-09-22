樺加沙｜公院非緊急服務8號風球時暫停　周三所有非緊急服務取消

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台指考慮在明日/周二（23日）下午1時至4時改發8號風球。醫管局今（22日）宣布，公立醫院明日早上會維持正常的非緊急服務，當天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告後，所有非緊急服務會暫停，而星期三（24日）所有非緊急服務取消。



天文台今早（2日）發出黑雨警告信號，醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括專職醫療等服務、老人科日間醫院和精神科日間醫院的服務將會停止。（資料圖片／歐嘉樂攝）

7大醫院聯網病人熱線電話是什麼？

醫院聯網/熱線電話

港島東/6460 4303

港島西/2255 4177

九龍東/2379 9611

九龍中/3506 5300

九龍西/ 2990 1111

新界東/3505 4373

新界西/ 2468 5422



醫管局發言人指，各公立醫院的緊急服務，包括急症室、住院及緊急手術等會維持正常。醫管局已預留人手、病床、醫療用品及物資，應付風暴期間出現的突發情況。

普通科、專科門診、抽血及交樣本服務均會在8號風球生效期間暫停

為顧及病人及員工的安全，公立醫院的非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診服務（例如物理治療、職業治療等）、老人科及精神科日間醫院、各類日間服務、非緊急化驗（例如抽血、交樣本）及診斷服務均會在八號或以上熱帶氣旋警告生效期間暫停。

公立醫院明日早上會維持正常的非緊急服務，當天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告後，所有非緊急服務會暫停，醫管局會適時公布明日下午的服務安排，並取消星期三所有非緊急服務。

醫管局：預計8號風球取消後會有大量積壓個案

醫管局預計，八號熱帶氣旋警告取消後，會有大量積壓個案需要處理，加上天氣情況可能持續惡劣，部分非緊急服務仍然有機會受影響，醫管局會適時公布星期四（25日）的服務安排。

醫管局提醒非緊急病人，不應在風暴或惡劣天氣期間前往公立醫院或診所，以免發生危險。醫管局已加強視察公立醫院不同位置，包括可能出現水浸的黑點、渠道及樹木，亦已提醒轄下各地盤的工程承建商採取必要加固、防風及防雨措施，以減低惡劣天氣的影響。