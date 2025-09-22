颱風樺加沙｜市民超前部署　街市菜檔近「清零」　菜販：直程暴動

【菜販／肉檔／超強颱風樺加沙／街市／打風】天文台今日（22日）一號戒備信號，明日（23日）或發8號風球。為應對打風，大部份人「超前部署」掃貨，帶旺超級市場、街市及街道人流和生意。其中一間菜檔早早遭街坊客橫掃6、7成貨，檔主形容早上買餸情況「直程暴動」般，菜檔的菜都幾乎售罄，準備今天可以提早收工。



九龍城街市內，部份菜檔逼滿人潮。（許湖洪攝）

九龍城街市內，部份菜檔及魚檔的貨物幾乎售罄。（許湖洪攝）

隨著樺加沙逐漸靠近，預計明日風勢將逐漸增強，稍後天氣急速轉壞。為未來兩三日將「打風」，不少人外出儲糧。今日早上近10時半街市非繁忙時段的九龍城街市，入內人流不算擠擁，但個別檔位前面的滿買餸的客人。

菜販陶太指即將打風街市生意的確好轉，形容早上人流「直程係暴動啊！」。（許湖洪攝）

菜販謂搶購人潮「暴動」級

「今日直程係暴動啊！」其中一間僅剩幾款菜可賣、貨物只有三成左右，菜販陶太透露，即將打風街市生意的確好轉，「好耐都未試過咁好（生意）」。

問到是否開心，陶太既開心又複雜，「唔係永久㗎，好難得㗎！」她稱自己多年賣本地元朗菜，這次「真打風」才出現較多人流。她續指今次入貨價貴約1蚊2蚊，情況都是正常，「植物嘅嘢好天曬死，落雨浸死，打風就掃晒」。

陶太又指每逢打風過後、蔬菜來貨價必會將上調，預計會貴5至6成，「即係10幾蚊嘅嘢都可能要貴16 、17蚊左右」。他又笑言今天可以提早收工，「都差唔多清場（菜貨）喇！」

魚檔樂女士指供應商那邊遲了入貨，現時感到很緊張，憂慮生意情況。（許湖洪攝）

魚檔接「買餸單」 有魚檔來貨未到

有魚檔似乎仍接「買餸單」，檔內兩人做即劏即買生意、另外兩夥計負責包裝一袋袋的魚類外賣袋。「唔得閒！」該魚檔夥計似乎忙得有點「暴躁」黑面對記者，但同時邊將外賣袋包裝好，邊到魚貨「執貨」。

另一間近街市出口的魚檔特別有數格的魚缸居然無魚，問及是否已經清盡貨？魚檔的負責人樂女士表示是供應商那邊遲了入貨，現時感到很緊張，「大佬你嚟緊呢兩日都要停㗎啦」，她續稱「而家個個都已經買齊嘢，唔會再出嚟」，因此憂慮生意情況。樂女士表示魚檔明天都會開工，估計會盡量清倉。

笑容滿面魚檔負責人雲女士表示，今天的生意很好，生意額至少多了一成。（許湖洪攝）

賣得七七八八的魚檔負責人雲女士表示，今天的生意很好，她笑容滿面，形容今天很多人，生意額至少多了一成，「好熱鬧，好似過年嗰陣時咁」、「啲嘢都已經賣晒啦」。雲女士預計打風過後，魚類產品的來貨價格會上升至兩成左右，也會照常入貨。

九龍城街市肉檔大排長龍。（許湖洪攝）

記者在九龍城區街市附近一帶觀察，發現不少店舖都擠滿「搶購囤」市民，不少檔販「做唔停手」。

至於在九龍城附近街舖更布滿「買餸車陣」，店主位位忙碌無停手。其中一間肉檔，人龍由行人道排至馬路側邊，短短十來分鐘內，肉檔夥計「手起刀落」做不停，邊問街市邊斬肉，生意忙碌至無法問應記者訪問。