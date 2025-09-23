颱風樺加沙｜重返山竹浩劫現場　紅磡海濱廣場物管：換晒勁嘅玻璃

超強颱風樺加沙襲港，天文台今午將掛8風球，2018年超強颱風「山竹」時災情嚴重區紅磡海濱廣場吸取經驗，不少商戶提前指示員工搬離窗物品及在玻璃窗戶上貼膠紙。曾經歷爆玻璃的職員表示，對爆玻璃一事有後怕，「翻到黎都驚左驚」，但相信管理處已更換強化玻璃，有足夠安全措施。商廈物管處職員表示，「幾年前已換晒勁啲嘅玻璃」，是次亦有擺放沙包，相信不會出現山竹災情。



超強颱風「樺加沙」將吹襲香港，「山竹」災情嚴重區紅磡海濱廣場吸取經驗，不少商戶提前指示員工搬離窗物品及在玻璃窗戶上貼膠紙。（林子慰攝）

位於紅磡海濱廣場地下的大堂在外設立防風罩。（林子慰攝）

2018年「山竹」橫掃本港，對多區造成嚴重破壞，紅磡海濱廣場不抵狂風，逾百玻璃被吹爆，大量雜物及文件被捲出大廈外。今次颱風「樺加沙」與「山竹」威力相若，不少商廈租戶提前部署，預防上次災情重演。於該商廈地下的酒店大堂在外設置防風罩，亦有餐廳及辦公室在玻璃上貼滿叉字型膠紙。附近屋苑海名軒亦有不少住戶貼膠紙，預防颱風侵襲。

於大廈6樓工作的何先生表示，「山竹」曾致該層玻璃破裂，「都有少少驚，未翻到嚟都見到啲文件吹晒落地」。他指出公司已提前3日提醒同事搬離窗邊物品，並在近海窗邊貼膠紙，防止爆玻璃及滲水。他不太擔憂爆玻璃，相信物管已更換強化玻璃，「上次係啲結構問題，𠵱家執返晒應該冇野。」

另一位在該處工作的陳先生則擔憂是次颱風出現爆玻璃災情，「驚萬一打風個窗跌落嚟」，昨日已將近窗的雜物搬離至辦公室裏面。他亦提到，前幾次颱風未有相關措施，「係今次特別啲」。

有不願透露姓名的員工表示，公司在樓層中高級，曾在「山竹」時停電。對是次颱風沒有擔憂，「爆玻璃都無辦法」，但已收拾靠窗物品。

約早上十時，不少物管處職員在外巡視，探討如何加強防風措施。有職員稱，「幾年前已換晒勁啲嘅玻璃」，相信不會重現當年災情。

2018年山竹襲港紅磡海濱廣場受損有幾勁？請看圖輯↓↓

