今日新聞8分鐘｜ 一家4口觀浪母子墮海昏迷｜Wi-Fi 爭執用刀刺父

颱風樺加沙．有片｜柴灣杏花邨湧浪拍岸 水淹行人路 渠口噴水柱

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台預告於今午（23日）2時20分改發八號烈風或暴風信號，稍後天氣會開始急速轉壞。在港島東區，沿岸水位已有所上漲，有網民拍攝到杏花邨及柴灣有湧浪不斷拍打岸邊，海水淹浸整條行人路，甚至越過防波堤，湧入避風塘。

有市民於仁孚港島汽車中心拍攝到大浪拍岸的影片，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

樺加沙｜柴灣四口家觀浪 母子捲走昏迷 父落水救人 獲消防救起

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台今午（23日）2時20分改發8號烈風或暴風信號。柴灣海邊今早已不停有大浪拍岸，下午有一家人觀浪期間墮海。今午3時25分，警方接報嘉業街60號對開有3人墮海。救援人員趕至救起3人，其中一名女子與一名男童已陷昏迷，由救護車送往東區醫院搶救。

消息指，當時涉事一家4口到場觀浪，38歲姓李母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲姓甄父親立即跳海救人，3人隨後由附近船家和趕至的消防救起，惟母親與兒子已陷昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

青衣回收場兩日內第二次火警 金屬廢料半夜起火 烈焰如晝

青衣發生火警。周二（23日）凌晨4時許，消防處接獲多個報案，指青衣航運路近青尚路一個回收場發生火警。消防接報後派員趕至現場，發現火勢相當猛烈，滾滾濃煙席捲半空。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，回收場面積50米乘50米，高度15米，初步得悉焚燒的是一批金屬廢料，火場沒有人被困，毋須疏散。

及至清晨6時，灌救行動仍在持續中。由於火場旁邊有一個貨櫃場，暫未得知有無貨櫃被火勢波及。此外，火場位於海邊，除了消防車外、消防滅火輪亦加入救火行列，協助射水灌救。

從讀者提供的圖片所見，遠在香港島甚至長洲，亦能看見火警所捲起的濃煙。

有片｜將軍澳的士迴旋處直撞貨Van 司機打喊露「O嘴」掩面片瘋傳

將軍澳寶順路迴旋前日（20日）一宗涉及的士和客貨車的交通意外，兩名司機幸僅受輕傷，惟的士司機在意外時的神態，今日（22日）在網上瘋傳。片中見到的士司機一邊駕車、一邊張嘴「打喊露」，直至撞車一刻其身體一抖，安全氣袋隨即彈出，司機由「O嘴」變成掩面。有網民戲謔司機「好夢正酣」，亦有人指他「以為玩緊碰碰車」，批評他不專注駕駛釀成意外「應該要永久釘牌」。

荃灣三棟屋村弒父｜疑因WiFi爭執 男子用刀刺斃父 警列謀殺跟進

荃灣發生謀殺案。警方於今午（23日）接獲一名39歲男子報案，他報稱在三棟屋村用刀刺傷父親。人員趕抵將遇襲的姓陳（70歲）父親送往仁濟醫院搶救，惜下午2時41分證實死亡。

警方在案發單位內，檢獲一把20厘米長的生果刀，懷疑與案有關。疑兇涉嫌「謀殺」被捕，黑布蒙頭送往仁濟醫院後，被帶署扣查。荃灣警區重案組已接手跟進，將安排驗屍確定死因。

禾輋邨4歲女童墮樓亡│34歲母親涉疏忽照顧被捕 重案組介入調查

沙田發生幼童墮樓事故，一名女童不幸身亡。警方表示，周一（22日）傍晚6時18分接獲途人報案，指發現一名女童，倒臥在沙田禾輋邨康和樓對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名4歲女童昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。

中大醫院2部門主管涉造假騙院方被捕 揭兩人工作量與收入不相稱

香港中文大學醫院在今年7月查閱各個部門的財政情況時，發現有兩個部門的帳目有異常情況，有醫務人員的工作量與收入有不尋常情況，懷疑有人從中造假，及後決定向執法部門舉報。執法部門人員經搜證後，上周四拘捕兩名涉案員工；醫院亦按勞工法例解僱該兩名涉事員工。

香港中文大學醫院董事會主席盧煜明表示，兩名涉案人士為中大醫院全職員工，不同部門、屬主管級職位，但他拒絕透露屬哪個部門。他又指，已就事件成立內部調查委員會調查，當有調查結果後，會再與公眾交代。他強調，今次事件屬個別員工的行為操守問題。

颱風樺加沙｜「廣州人颱風都不買的菜」登熱搜 網民：最後的倔強

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／打風】樺加沙來勢洶洶，截至23日上午，廣東深圳、珠海、江門、中山、惠州、東莞、佛山等11市，已發布通告實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運、停業」。廣州市也宣布停課目前全市各區已升級颱風黃色預警信號，9月22日21時28分將颱風Ⅳ級預警升級為Ⅲ級，許多廣州市民趕在颱風來前去搶菜，意外地讓「廣州人颱風都不買的菜」登上微博熱搜。許多網民分享自己家附近的超市、菜檔和街市，只剩下辣椒沒人買，泡麵則只剩下「香辣牛肉麵」。