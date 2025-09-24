颱風樺加沙｜尖沙咀追風男學 MJ 招牌動作 觀塘居民跑步去尖沙咀
撰文：許湖洪
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，十號風球生效期間，尖沙咀海傍早上風力強勁，《香港01》記者也一度站不穩。不過，追風族仍然出動「打卡」，稱風力大得令他可以有如Michael Jackson招牌45度角前傾。亦有觀塘居民如常到尖沙咀跑步，明白危險，但形容這是他的習慣，跑回家時會小心些。
外籍人士尖沙咀碼頭「追風」：不算很危險 已經習慣
早上九時許，有外籍人士在尖沙咀碼頭拍照，他向《香港01》表示在追風。被問及是否知道危險，他回應指不會，在他本身居住的城鎮，都有很多風暴，已經習慣，對他來講不算什麼，不算很危險。被問到政府提醒市民留在室內，對方指「你（記者）和我都在這裡」，由於住在附近，停留五分鐘就會回家。
尖沙咀碼頭追風男學 MJ 招牌動作
亦有年輕人被問到為何到尖沙咀碼頭追風，他指未見過維港十號風球情況，認為尖沙咀文化中心對開沒有很多樹，冧樹機會少，判斷較為安全。他形容風力大得可以令他有如Michael Jackson招牌45度角前傾。被問及會否覺得自己很危險，他表示不評論，現時身處地方很安全，會盡量保護自己，亦呼籲記者都小心。
觀塘居民十號風破跑步至尖沙咀：跑了14公里
住觀塘的陳先生早上5點許到尖沙咀跑步，形容這是他的習慣，平日早晚都會跑步，明白危險，風力亦大了很多，自己一度站都站不穩。他指兜個圈就回觀塘，跑了14公里，跑回家時會小心些。
