互聯網專業協會成立26周年就職典禮　500人出席展望未來數字經濟

互聯網專業協會成立26周年，日前舉行了周年紀念晚宴暨就職典禮，創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓，出席同業超過500人，大會展望將來可繼續攜手推動香港成為國際創科中心，並且配合國家發展新質生產力、以及數字經濟的發展。



互聯網專業協會成立26周年，日前舉行了周年紀念晚宴暨就職典禮，出席同業超過500人。（大會提供圖片）

政府、科技團體及業界500人聚首一堂

「慶祝新中國成立76周年、互聯網專業協會26周年紀念晚宴暨2025∕26就職典禮」剛於9月22日舉行，政府、多個科技團體和超過500個內地和本港的從業人員參與。除主禮嘉賓外，其他出席嘉賓包括中央政府駐港聯絡辦青年工作部副部長萬寧、創新科技及工業局副局長張曼莉等。

新一屆理事團進行宣誓儀式。（大會提供圖片）

推動科技普及化不遺餘力

孫東局長於致辭時讚揚互聯網專業協會於本地的創科發展，不論在培育創科人才、或促進業界交流合作方面都發揮重要作用。身兼全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸回顧過去26年工作，協會均秉持推動科技普及化、縮窄數碼隔膜、促進科技發展與正確應用的宗旨，展望協會將來發揮好橋樑與紐帶作用，為國家及香港作出貢獻。

互聯網專業協會副會長羅少雄致歡迎辭。（大會提供圖片）

晚宴籌委會聯席主席錢國強發表致謝辭。（大會提供圖片）

晚宴更舉行別開生面的啤酒競飲大賽，將氣氛炒熱；最後，互聯網專業協會副會長、晚宴籌委會聯席主席錢國強總結，指現時AI時代已經來臨，但仍會緊守崗位，繼續與同業一起努力，推動香港成為國際創科中心。