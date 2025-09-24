颱風樺加沙｜多區水浸 港鐵火炭車廠水淹入口 索罟灣居民涉水行
撰文：吳美松
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」正掠過本港，受風暴潮影響，多區水浸。截至今早（24日）10時，渠務署收到12宗水浸報告。有市民拍攝到位於火炭的港鐵何東樓車廠入口處被水淹；而南丫島索罟灣已成澤國，居民需涉水而行。
今早約10時，有市民在火炭港鐵何東樓車廠外拍攝影片，片中可見車廠出入口位置被水淹浸，所幸水位不算高；拍攝者又稱「游水都得呀呢度」。港鐵何東樓車廠是東鐵綫唯一一座車廠，如遭水淹，恐怕當樺加沙遠離本港後，東鐵服務會受影響。惟據了解，車廠僅入口處有水浸。
此外，本港南面地區最接近樺加沙，其所受影響相對較大，其中南丫島索罟灣沿海範圍的行人路，因海浪不斷湧上岸，已被水浸沒，居民需涉水而行。從網上影片可見，該處水位約至腳踝。
