今日新聞8分鐘｜男女放題又食又拎隨時變竊匪｜烏龍輔警醫院放犯

大角咀網約貨van剷路壆險撞欄 男司機駕車暈倒送院不治

大角咀發生司機猝死案。昨日（27日）晚上11時許，一輛載客的客貨車沿櫻桃街往深旺道方向行駛，途經奧海城對開時，客貨車突然剷上左邊路壆，車身險撞鐵欄，男司機隨即暈倒，乘客見狀報警，事主昏迷由救護車送往廣華醫院接受搶救，最終不治，警方在場調查，初步相信案件沒有可疑。

颱風樺加沙｜石澳泳灘未重開 商戶感不解 指生意受損冀盡快重開

超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港過後，全港泳灘翌日關閉檢查清理，至今（28日)只有12個已重開，其中南區石澳泳灘至今仍封灘，今早於現場所見，沙灘位置滿佈膠樽、樹枝等垃圾。

石澳泳灘一帶的店舖主要在夏季做泳客生意，有商戶表示，對當局仍未解封沙灘做法感不解，「你話危險唔游得水我明，但係沙灘我唔理解點解唔開得！」他又指，關閉泳灘的做法影響生意，期望當局盡快完成清理工作。

愛民邨塌細葉榕｜工人鋸斷枝 樹幹豎起 市民盼延生命變百年樹人

超強颱風樺加沙襲港期間，何文田愛民邨一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，原本長至8層樓高、枝葉茂密，卻不敵強風摧殘倒下。房署早前表示，會嘗試將合適枝條培育，希望栽種新樹苗，重新種回愛民邨的適合位置。

《香港01》記者今日（27日）到現場查看，發現細葉榕樹冠及斷枝已被鋸走，樹幹重新豎立起來。現場有街坊看着工作人員全日施工，有人向記者稱曾目擊神奇一幕，指細葉榕的樹冠及斷枝被鋸走後，懷疑是因為頭輕根重，樹幹在沒有大型吊機幫助下，竟重新豎起「歸位」，嘖嘖稱奇。有市民希望它能延續生命，再活半世紀，成就百年樹人。

樂富停車場男子倒斃私家車 事前與友踢波 逾5小時後被揭出事

樂富有人倒斃車內。今日（27日）傍晚5時47分，警方接獲保安報案指，康強苑停車場有一名男子暈倒在私家車內。救援人員接報到場，證實58歲姓王男事主已當場死亡。警方將安排為王男驗屍確定死因。

現場消息指，涉案黑色平治私家車今早約9時泊入停車場地下時租車位，惟至傍晚時分引擎及車頭燈仍未熄，職員頓覺不對勁，報警求助揭發事件。年約50歲男事主今早與一眾波友在附近摩士公園球場踢足球，至上午約11時結束，事主疑更衣後取車時暈倒車內。據了解，車內仍遺有濕透的球衣及球鞋。警方將案件暫列作「屍體發現」調查。

有片｜男女火鍋放題又食又拎海鮮肥牛 職員勸交還嚇呆：成袋呀？

放題火鍋店吸引之處，是以特定價錢無限任食，客人可食到盡捧住肚子滿足離開，但價錢絕不包括任拎。《香港01》接獲讀者們轉發的一段影片，懷疑是荃灣一間放題火鍋店職員胸前的隨身攝錄機所拍攝，該職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，「食物衛生啦始終都，食到全部可以喺度食」，男子聞言從一環保袋中，取出一袋載有海產的透明膠袋，然後否認環保袋內其他食物屬店方所有。

最終，男子在職員再三勸喻下，再徒手抓出一大把肥牛，後來乾脆整袋環保袋交予職員，職員吃驚稱：「成袋呀？」其後經職員檢查後，證實整袋環保袋內均裝滿海鮮肥牛，有鮮蝦仍然生猛郁動。

男女火鍋放題塞食材落袋｜律師指可構成盜竊 提醒任食不等於任拎

一對男女光顧荃灣一間放題火鍋店，涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，被職員踢爆後交還一整袋食物，內有多款生猛海鮮、肥牛、出前一丁等，引起廣泛討論。

雖然店方並無報警處理，但該對男女的行為有無干犯刑事罪行？《香港01》就事件向執業大律師陸偉雄查詢，他認為該對男女事先已準備相當多的器皿，而裝載的食材包括貴價海鮮，其行為已超越店方所可容許進食的份量，足以證明其企圖，當他們取走食材一刻已可構成盜竊罪，最高可判監10年。即使今次該男女在將食材取離店舖前已被職員揭發並交還所有食材，仍有機會觸犯企圖盜竊罪。他藉機會提醒市民，莫以為任食等於任拎，「唔好搏懵」，否則或惹上官非。

油麻地疑犯要求看醫生 2輔警「擺烏龍」放犯 犯現已被帶返警署

油麻地有疑犯在求醫後被輔警放走，警方隨即登門尋犯，將其帶回警署。消息指，該名持香港身份證的尼泊爾籍男疑犯，被押解到廣華醫院接受治療，經醫生檢查後證實無大礙，其後懷疑有人誤解，兩名輔警「擺烏龍」釋放疑犯，但很快已驚覺處理有問題。警方立即趕到疑犯住所，將他帶回警署。

星座冰室搬完又執？老闆親證結業：租貴客少生意難做 唔好意思…

開業逾59年的星座冰室，去年因尖沙咀香檳大廈拆卸重建，搬至距離舊舖約300米的同區加連威老道重新開張。《香港01》發現星座冰室悄悄地已加入結業行列，有食客今天（28日）早上原計劃吃早餐卻「摸門釘」，理解經濟差但仍感失望「咁咪搵其他囉」。

冰室第四代老闆林先生向《香港01》表示，因未能與業主達成共識，決定不續租。他認為店舖生意受附近的雨水渠工程影響，前景不明朗、生意難做，「幫我同啲熟客講聲唔好意思，我哋結業得咁突然。」

蓮塘口岸︱北上驚青女打底褲及口袋藏燕窩 連衣裙隆起惹疑被截

中國海關總署微信公眾號在9月13日發文稱，近日內地蓮塘海關查獲進境（由香港進入內地）旅客人身藏匿燕窩491.2克。

新加坡多地驚現「紫色光球四圍走」如有生命 疑是罕見「滾地雷」

新加坡白沙、淡濱尼和義順等地區近日相繼出現神秘紫色光球，引發網友熱烈討論。多段在社群媒體平台TikTok流傳的影片顯示，這些光球會在空中四處移動，並伴隨著爆裂聲和閃光。