又食又拎風波｜千海水產對影片意外流出表遺憾　稱記錄事件供培訓

荃灣放題火鍋店近日流出職員隨身攝錄機的短片，顯示一對男女顧客「又食又拎」，將食物放入環保袋，當中裝滿海鮮肥牛，有鮮蝦仍然生猛郁動。片段引起全城熱議，有網民讚揚店員處理得體有禮，亦有網民批評店方公開片段的手法。涉事火鍋店「千海水產」周日（29日）表示，影片僅為記錄事件經過以作內部培訓之用，絕非有意拍攝，對影片意外流出深感遺憾。



男子在職員再三勸喻下，再取出肥牛。（讀者提供／轉發影片）

強調重視顧客私隱 正審視事件防再次發生

「千海水產」發聲明稱，公司一向高度重視顧客的私隱權益，涉事影片僅為記錄事件經過以作內部培訓之用，絕非有意拍攝顧客，旨在提升員工的服務質素及應對突發情況的專業能力，絕無對外公開的意圖。對於影片意外流出的情況，公司深感遺憾，並已即時展開內部調查。該公司亦正以嚴謹的態度審視內部資料安全管理措施，以防止類似事件再次發生。

稱食品安全屬首要考量 未經許可攜帶離開增風險

該公司稱，顧客的食品安全始終是該公司的首要考量。任何未經許可攜帶餐廳食材離開的行為，不僅違反店內規定，亦可能因欠缺適當的溫度控制或妥善包裝而增加食品安全的風險，對個人及他人健康構成潛在影響。基於對食品安全的專業責任，該公司一貫以溫和及尊重的態度作出勸導，以保障每位顧客都能享用安全、合規及衛生的食品。

該公司強調，衷心感謝各位顧客長期以來的信任與支持，將繼續堅守專業精神及以客為尊的經營理念，盡心竭力為每位顧客提供安心、優質及愉快的用餐體驗。