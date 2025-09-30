搭棚工人斷繩索墮樓身亡　官以3.5萬算其月薪　棚廠公司等賠210萬

搭棚工人陳兆豐3年前在油麻地一幢舊樓外進行搭棚工程時，因安全繩斷裂墮樓身亡。陳的僱主經審訊後被裁定「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等3罪成，判罰款 9 萬元。陳的家屬其後入稟區域法院向許就工傷索償，區域法院暫委法官盧君政今（30日）下判辭指，會以者的生前平均每月收入，即3.5萬元來計算，原告方可獲的法定補償金額為個月薪的60倍，即210萬元，答辯人另須支付利息及訟費。



原告為死者陳兆豐及其母親身張秋玲；答辯人為許佢成及其公司華昌棚廠。

搭棚工人陳兆豐工作期間墮樓身亡，現場留下斷裂的繩索。(資料圖片)

警方現場發現斷裂安全繩

意外發生於2022年5月7日早上，陳當天在油麻地吳松街文績樓工作時墮下，當場頭破血流，送院後證實不治。警方現場調查時發現斷裂安全繩。陳去世時家中遺下年逾八旬的父母。

官稱會以陳月入3.5萬元計算

盧官今就原告就工傷索償判辭指，法庭在2025年3月已頒發非正審判決，裁定原告方勝訴，遂採納陳每月的平均收入應為3.5萬元，裁定原告方應獲的法定補償金額，為陳平均收入的60倍，即210萬元。答辯人另須支付利息及訟費。

案件編號：DCEC550/2024