十一黃金周｜截至下午4時18.6萬內地客南下 較去年同時段多7%
撰文：林遠航
出版：更新：
為期八日的十一黃金周由今日國慶日（1日）展開。入境處截至下午4時，錄得55萬人次出入境；當中訪港內地客有18.6萬人次，較去年同時段多約1.2萬人，當中以高鐵西九龍站佔最多，有43,982人次內地客入境。
入境處指，截至下午4時，訪港內地客有186,356人次，最多人經高鐵西九龍站來港，有43,982人次，其次為落馬洲支線（即福田口岸），有38,557人次，深圳灣則有32,411人次；出境港人錄182,784人次。
翻查資料，去年同時段，訪港內地客錄17.4萬人次，即今年黃金周暫時較去年多約1.2萬名旅客到埗，升幅約為6.8%。
