今日新聞8分鐘｜華女捲522億比特幣逃英｜韋家幫偷渡掠財$454萬

十一國慶｜李家超主持酒會致辭 預告修理保護各區中共抗戰遺址

國慶七十六周年，行政長官李家超今日（1日）早上8時率領政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，中聯辦主任周霽等中央駐港機構代表也出席。升旗儀式結束後，特區政府舉行國慶酒會，由李家超主禮。《香港01》直播。

首任行政長官董建華未有出席，今次已是董建華連續第五年缺席特區政府的國慶活動。董建華辦公室透過公關表示，董先生正在家休養，沒有出席有關活動。

牛頭角上邨發現「毒品快餐車」。警察東九龍總區機動部隊人員，於29日晚上約7時在區內進行反罪惡巡邏時，在牛頭角上邨常滿樓對開，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。人員在車內檢獲約3,026克懷疑大麻花、約322克懷疑大麻糖、及約43盒懷疑大麻煙。行動中檢獲的毒品總市值約71萬元。

警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上兩名女子，包括33歲姓邵女司機、及其69歲姓吳母親。警方期後再召緝毒犬到場搜查。據了解，當時涉案母女往上址與人交收，被警方擒獲。

中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，9月底執行遠海實習任務，今日（30日）起赴香港組織艦艇開放活動，停靠在駐港部隊昂船洲軍港，10月1日及2日免費開放給已預約市民參觀。兩艘軍艦今日（30日）由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港。

當中，戚繼光艦掛上「向海圖強擔使命 愛民護港踐初心」及「強軍逐夢向深藍 魚水情深滿香江」橫額，至於沂蒙山艦則掛有「人民海軍忠於黨 艦行萬里不迷航」、「鐵血忠心衛海疆 深藍萬里守安瀾」及「共築中國夢 同敘魚水情」的簡體字橫額。《香港01》直播重溫。

北角英皇道客貨車剷行人路 倒車撞男保安 司機涉危駕被捕同送院

今日（1日）下1時56分，北角英皇道499號北角工業大廈對開，一輛客貨車失事剷上行人路，撞到一名男保安，並一度冒煙。救援人員接報趕至，發現62歲姓周男保安左腳和右手受傷，客貨車68歲姓陳司機亦報稱不適。兩人均清醒被送往東區醫院治理，其中司機送院時戴上頸箍。司機其後涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。

「韋家幫」偷渡來港食大茶飯竊7屋 掠財$454萬 警拘4人一網打盡

新界北總區於9月底進行代號「帝聯」的大型反爆竊行動，以情報主導策略，針對村屋爆竊罪行，在新界多個地點展開高姿態陸空巡邏及執法行動。行動中，警方成功偵破一爆竊團夥，拘捕4名非法入境內地男子，涉嫌與7宗發生在香港仔、黃大仙、屯門、天水圍及元朗區的爆竊及處理贓物案件有關，涉及的失物總值約454萬港元，當中最大損失金額的一宗涉款350萬元。

警方發現案發時間主要在晚飯或凌晨，相信賊人曾在附近一帶觀察，俗稱「踩線」，尋找下手機會。據了解，被捕4男均來自廣西，同姓韋，是早年在內地惡名昭彰的「韋家幫」。

華女認詐騙13萬中國人捲款逃英 「破天荒」涉值522億元比特幣

涉在2014年至2017年期間於中國主導一宗金融金融龐氏騙案，令近13萬中國投資者蒙受巨額損失的主謀中國籍女疑犯錢志敏（Zhimin Qian，又名張雅迪），在9月29日於倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）出庭時認罪，一改去年案件首次開庭時不認罪態度，她還柙等候宣判，不過裁決日期尚未確定。警方當時查獲6.1萬枚比特幣（Bitcoin），按當時計價約為50億英鎊（約522億港元），被認為是史上最大洗黑錢案之一。

大埔樟樹灘地盤致命意外 六旬女工夾困吊機與欄杆之間 送院不治

大埔發生致命工業意外。今午（30日）約3時31分，大埔公路—大埔滘段樟樹灘附近一個地盤，據報有一名女工人被困吊機，工友見狀報警，同時將62歲姓高事主救出，她胸及背受傷，由救護車送往那打素醫院搶救後，終告不治。

戚繼光艦、沂蒙山艦開放｜軍事迷穿迷彩服朝聖 9歲童：熱但值得

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」周二（9月30日）赴港組織艦艇開放活動，停靠駐香港部隊昂船洲軍營，今日國慶日（10月1日）開放讓持票市民登艦參觀。

菲律賓宿霧省6.9級地震增至69死 百年教堂完全倒塌｜有片

菲律賓中部9月30日（周二）發生6.9級地震，一名民防官員10月1日（周三）表示，罹難人數已上升至69人。民防副局長亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）在簡報會上表示，隨着救援人員報告的增多，罹難人數預料將不斷上升。另一名官員稱，地震已造成150多人受傷。

美參議院民主黨否決共和黨撥款計劃 聯邦政府時隔近7年再度停擺

據美媒報道，參議院民主黨人9月30日（周二）投票否決了眾議院通過的一項旨在為政府提供資金直至11月21日的法案。美國聯邦政府已於當地時間10月1日午夜12時（香港時間1日中午12時）時隔近七年再度進入停擺。數十萬聯邦僱員將被迫休無薪休假，部分公共服務或暫停、延遲，經濟數據發布將受到影響。此前，美國兩黨因醫保福利方面分歧，未能就新的臨時撥款法案達成一致。報道指這次政府大停頓可能持續數日甚至數周。