多個打卡景點逼爆　新疆「特種兵」自備肉包慳錢：港物價貴三四倍

內地十一黃金周假期今日（1日）開始，不少旅客冒著炎熱天氣遊覽中環及堅尼地城等打卡聖地，部份熱門景點更大排長龍。



有不少內地旅客以「特種兵」方式遊港，包括新疆旅客一家三口，他們早上抵達香港後，從油麻地玩到中環碼頭，主要遊覽「小紅書」推薦的景點，晚上欣賞煙花後將返回內地，到廣東其它地方旅行。該旅客大讚「香港很繁華」，但是消費水平很高，事前已自備食物如肉包省錢，因準備不足而在港午膳，「要是（知道）這樣肯定多帶些吃的，這邊買東西真的很貴，物價差三、四倍」。



約下午3時30分，中環摩天輪外有人龍等候入場。（林子慰攝）

下午時分，多個旅客熱門景點人頭湧湧，中環摩天輪、中環碼頭、堅尼地城海傍和堅尼地城籃球場外大排長龍，有大批旅訪客等候打卡，當中不乏以「特種兵」方式遊港的內地旅客，即以最短時間，少花費為原則。

多次來港的深圳旅客張小姐表示，今天以「特種兵」的形式遊港，「從早上到晚上，逛多幾個景點」，上午11時到港，走訪中環、海港城、中港城、堅尼地城及維港，將於晚上8時離開香港去東莞。

問及訪港多次會否認為香港「已玩厭」，她表示，「不會，每次來都有新體驗」，未來有意參觀香港迪士尼遊樂園時，或選擇在港住宿。

內地十一黃金周假期今日（1日）開始，下午堅尼地城一帶逼爆。（林子慰攝）

新疆旅客李先生一家三口首次訪港旅行，同樣以「特種兵」旅遊形式即日來回。他們今早約8時到港，夜晚到廣東其它地方旅行。他表示，今天主要遊覽小紅書上建議的香港著名景點，例如維多利亞港、中環碼頭等，稍後乘搭電車「遊車河」，觀賞煙花後回內地。他認同「特種兵」式旅行很累，「但來一次不容易」。

問及初次來港感受時，他表示，「香港很繁華」，但物價高。他們自備了部份食物如肉包，亦在香港吃了午餐，但認為「提前準備得不夠好，要是（知道）這樣肯定多帶些吃的，這邊買東西真的很貴，物價差三、四倍」。問及是否值得，他說笑道：「值得，可以感受資本主義和社會主義的區別，開玩笑。」

來自四川的路小姐和王小姐亦以「特種兵」方式遊港，到港僅僅半日，便準備回深圳，明日將去澳門。（林子慰攝）

四川「特種兵」稱來港見識世面 半日人均花費200元

來自四川的路小姐和王小姐亦以「特種兵」方式遊港，到港僅僅半日，便準備回深圳，明日將去澳門。他們表示今早8時到港，去了旺角、中環等打卡熱點。首次來港，他們認為香港「好熱」、「好貴」，是次人均花費約200港元用膳，沒有購物。問及為何在黃金周選擇來港，他們表示因為是第一次，「想見識下世面」。至於為何不在香港及澳門留宿，他們表示酒店太貴。

來自馬拉西亞的張小姐一家八口到港旅遊，將在香港遊玩4天。她表示，9年前曾到訪香港，是次再來因為「很想念香港，從小看tvb長大」。她亦透露是次旅程特意選了熱門打卡熱點及餐廳，準備消費約4000元。