今日新聞8分鐘｜小米汽車突自行移動｜黃金周大家樂變內地團飯堂

有片｜銅鑼灣百德新街貨車起火 黑色濃煙席捲半空

今日（2日）下午2時28分，銅鑼灣百德新街57號近油站一輛貨車起火，多名市民目擊報案。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場將火救熄，火警中冇人受傷，現正調查火警起因。現場圖片可見，貨車冒出熊熊烈火，燒剩車架，黑色濃煙席捲半空。

消息指，起火貨車載有木製傢俬，車內並無易燃物品，貨車停泊上址後，司機及跟車工人均已下車，其間車輛突然起火，整個貨斗陷入火海，車頭亦有被波及。另外，華納大廈2樓有露台橫額亦被波及燒熔，消防登上露台視察。

樟樹灘地盤意外｜吊機夾斃女工 死者女兒到殮房認屍 神情哀傷

大埔公路—大埔滘段樟樹灘附近一個地盤，周二（30日）發生致命工業意外，一名62歲姓高女工人被夾困於吊機和欄杆中間致死。今日（2日）死者女兒在工權會人員陪同下到富山公眾殮房認屍，一行人辦理完手續後離開殮房，神情哀傷。

愉景灣外賣員將$800早餐暫放長櫈 疑遭的士司機偷走 警到場調查

今日（2日）上午7時19分，警方接獲一名外賣員報案，指他今早送外賣期間，將4盒價值約800元的外賣，暫時擺放在愉景灣廣場徑8號一個巴士站的長櫈上，轉頭發現4盒外賣不翼而飛，並見到一名男子駕駛的士離開，懷疑被人偷走。警方接報到場調查，但兜截無果，現正追緝一名男子。

車Cam｜灣仔四驅車停車場直出撞3車 網民：架車咁硬淨點解要讓

灣仔港灣徑今早（1日）發生車禍。網上有車cam流傳，一輛四驅車從華潤大廈停車場直出，欲左轉入港灣徑，其間攔腰猛撞一輛往銅鑼灣方向行駛、剛好經過停車場出入口的黑色Tesla私家車。四驅車餘勢未止，再撞向停泊路邊的一輛電單車及一輛七人車。七人車車尾被「直隊」撞凹，玻璃瞬間爆裂，碎片四濺，當時仍在駕駛座的七人車司機因衝力而整個人傾前。

黃金周｜尖沙咀大家樂變內地團飯堂 44元滑蛋牛飯配熱奶茶成團餐

踏入十一黃金周第二日，尖沙咀一帶人頭湧湧，設有多間食肆的星光行地庫商場擠得水洩不通，中午時段至少有14個旅行團、過百人到訪，場內大家樂成為團友飯堂，有旅行團統一點選44元滑蛋牛肉飯配熱奶茶，亦有團友自行點選「小紅書」推薦的一哥焗豬扒飯。有遊客認為，食物頗具香港特色，味道尚可接受。

小米汽車突自行移動 車主公開CCTV否認客服誤觸手機說法

山東威海一名小米車主反映，其小米汽車在無人操作的情況下突然自行移動，他否認客服提出誤觸手機致車輛啟動的說法，並公開閉路電視畫面，「我沒碰手機」。

綠置居2024．攪珠結果｜宏緻苑中籤號碼出爐 即睇100個號碼次序

【綠置居／攪珠結果／揀樓／宏緻苑】房委會「出售綠表置居計劃單位2024」攪珠儀式今日（2日）舉行，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。符合資格的申請人預計最快可於今年第四季開始揀樓。攪珠儀式，頭10個中籤號碼即睇。

戚繼光艦、沂蒙山艦開放｜軍事迷穿迷彩服朝聖 9歲童：熱但值得

解放軍海軍訓練艦「戚繼光艦」和兩棲船塢登陸艦「沂蒙山艦」周二（9月30日）赴港組織艦艇開放活動，停靠駐香港部隊昂船洲軍營，今日國慶日（10月1日）開放讓持票市民登艦參觀。

有片｜全紅嬋訓練片再現水花消失術 網民：用實力擊碎一切流言

9月30日晚，奧運跳水冠軍全紅嬋在個人社交平台發出一段跳水訓練的影片，再現臂立跳水，引發網民關注。