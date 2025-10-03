今日新聞8分鐘｜私家車衝斑馬線撞人｜黃金周麥當勞深宵睡篋囊客

土瓜灣黑衣男疑偷衫鞋被街坊制服 辯稱為鞋拍攝 涉遊蕩被警拘捕

土瓜灣有可疑人出沒。今日（3日）凌晨零時許，警方接獲一名男子報案指，懷疑有一名男子在新柳街5至7號昌盛金舖大樓偷取衣物和鞋子，報案人和保安員當場制服該名可疑男子，並報警求助。

戚繼光艦、沂蒙山艦經維港離港 繼續遠海實習任務 市民夾道送別

正在執行遠海實習任務的中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，國慶期間（9月30日至10月3日）首次赴香港組織艦艇開放活動，10月1日及2日靠泊在香港昂船洲軍營的兩艘軍艦更舉辦艦艇開放活動，吸引大批香港市民參與。戚繼光艦、沂蒙山艦今日經維港往鯉魚門駛離香港，繼續它們的遠海實習任務。

十一黃金周│尖沙咀24小時麥當勞深宵座無虛設 睡滿攜篋背囊賓客

「十一黃金周」進入第三日，不少客人日光日白時，迫滿尖沙咀名店街；而夜晚則有大批賓客，迫爆24小時營業的餐廳。然而，他們大多並非食客，而是伏在檯面上休息的人。

國慶假期塞車奇景：路中心打羽毛球未算誇 有神人3分鐘釣上大魚

10月1日，國慶假期首日，許多自駕出行遊客被堵在高速上，但大家花樣百出，用各種方法消磨時間。

天眼直擊｜錦上路私家車衝斑馬線 撞倒26歲過路女子

昨日（2日）下午4時31分，警方接獲報案指，一輛私家車沿錦上路往錦田方向行駛，途至祠塘村路段時，將一名正在過路的女子撞倒。救援人員到場，發現26歲姓蘇女子頭及手腳受傷，送往博愛醫院治理，目前情況穩定；而警方則向37歲姓姚男司機了解意外成因。

警司陸振中危駕及襲擊判社服 陸就定罪上訴 律政司亦求覆核刑期

警司陸振中涉與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，期間襲擊上前阻撓的男督察並咬傷其中指。陸經審訊後被裁定危駕及襲擊兩罪成立，法官判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。陸早前就定罪提出上訴，律政司亦就陸的判刑提出覆核，根據司法機構網頁顯示，案件現時未有排期聆訊。

八達通增日本支付服務免手續費 比其他電子錢包或信用卡省1%至3%

【八達通／PayPay／日本旅遊／電子支付】日本為港人熱門的旅遊目的地，八達通今日（2日）公布，由即日起與日本電子支付平台PayPay合作，八達通App用戶升級至Plus及Pro級別，便可在旅遊頁面中開通日本支付服務，涵蓋數百萬個商戶，包括藥妝店、百貨公司、餐廳、的士及部份JR站等。

用戶視乎不同商戶的收款方式，可出示或掃瞄二維碼後，只要聽到PayPay的鈴聲，即成功以港幣完成付款，全程更免跨境手續費，相比信用卡可節省2至3%開支，其他電子錢包也省1至1.5%，惟目前暫時無法在日本網店以八達通網購。

八達通將推出兩項優惠活動，其中送出八達通特別優惠券，涵蓋日本七大人氣品牌，例如Big Camera、松本清、日本SOGO百貨等，視乎不同品牌提供的折扣，用戶若購買5萬日圓可享93折，即連同10%免稅額最高獲得83折；而10月中則推出「賞你去日本」活動，送出香港航空雙人來回日本機票，包括東京及大阪等城市。

美參議院4日再就短期撥款案表決 白宮已確認裁員名單最快明公布

美國聯邦政府停擺已超過2日。據美媒報道，參議院預計將於當地時間10月4日（周六），再次就延長聯邦政府資金撥款的短期法案進行投票表決。與此同時，據兩名白宮官員透露，白宮已草擬了一份即將被聯邦政府裁員的部門名單，預計最快於4日對外公布。

紐約20層高住宅樓宇部份倒塌 大樓一角「消失」 至少40戶撤離

美國紐約市10月1日早上8時多發生一幢20層高住宅樓宇部份倒塌事件，現場圖片可見大樓的一角「消失不見」，紐約市長亞當斯（Eric Adams）指官員正展開全面評估，呼籲民眾避開有關地區。