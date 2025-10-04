今日新聞8分鐘｜伯伯咆哮砸蛋糕｜元朗18歲男揸大膽車兼販毒

有片｜屯門七人車撞私家車 逆線繞安全島駛走 網民︰肇事逃逸

屯門發生不顧而去和逆線行駛車禍。網上流傳多條「車cam」，顯示10月3日晚上9時43分，一輛白色七人車駛至港鐵屯門站F出口對開行車路段時，撞向另一輛私家車，雖然左邊車頭損毀，但七人車立即倒後，繼而向前轉彎駛走，駛離期間，有兩輛警車停泊上址，但沒有理會到七人車。

「車cam」拍到當晚9時44分，涉事七人車沿建豐街往震寰路方行行駛，途經建豐街和震寰路交界燈位時，正值紅燈，七人車當眾逆線，違規切入對面線，繼而繞過安全島，無視燈號轉彎駛走，其他途人見狀不敢走近，等待私家車離開後才過馬路。

十一黃金周｜小紅書推看落日觀光巴士掀熱潮 中環碼頭逾百人候車

觀光巴士看落日近期掀起熱潮，更在內地社交平台「小紅書」備受追捧及力推，不少內地旅客趁着國慶黃金周來乘搭體驗，一覽香港城市風景。今日（3日）下午3時15分，城巴觀光巴士中環碼頭站外有逾百人侯車，人龍延至的士站位置，記者在場等候逾一句鐘，中間開了3班車仍未能登車。

黄金周｜首日逾四千人湧橋咀島 挖蜆踩珊瑚 環團促訂生態遊政策

內地十一黃金周長假期間，本港多個旅遊景點逼爆，其中包括西貢聯合國教科文組織世界地質公園橋咀島。環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。

綠色和平又觀察到有遊客踐踏珊瑚、濫捕海洋生物，如蜆、海參及海膽等破壞生態的行為，對當地脆弱的生態構成沉重壓力。綠色和平促請政府在推動「四山」生態旅遊項目之前，先制定全面的生態旅遊政策及承載力評估，避免對世界地質公園造成無法彌補的傷害。

有片︱鑽石山站六旬漢向女顧客砸蛋糕起飛腳 驚動港鐵職員及警方

港鐵鑽石山站昨日（3日）晚上有人在大堂大吵大鬧，並疑似向麵包店女顧客施襲。由讀者提供影片可見，一名年約60歲的男子在站內一間麵包店前指罵一名女子，並兩次用物件砸向她。另一條片亦拍攝到他肆意咆哮，向同一名女子起飛腳，幸沒有踢中。

元朗新潭路凌志撼燈柱 揭18歲男揸大膽車兼販毒等 友人同被捕

今日（4日）凌晨3時42分，警方接獲巿民報案，指在元朗新潭路壆圍發現一輛白色私家車懷疑發生交通意外，車頭毀爛，車尾擱在行人路花槽，安全氣袋彈出，同時有燈柱損毀。警員到場截獲兩名分別18歲及22歲的男子，均沒有受傷，但在車上及其身上搜出28粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、62包共重55克懷疑冰毒、118包共重31克懷疑可卡因、4克懷疑大麻花及及145包共重131克懷疑氯胺酮，市值共約9萬元。

湖南無人機煙花表演 現場星火掉落引發火災

湖南瀏陽舉行無人機煙花表演，現場有星火掉落引發火災。消防迅速處置，火勢很快得到控制。

打風麥德姆最新｜天文台：3號風球至少維持至10pm 評估需否發8號

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆/停課安排】熱帶氣旋麥德姆（MATMO）逐漸增強，天文台今日（4日，星期六）正午12時20分改發3號風球，至少維持至今晚10時。

天文台表示將視乎麥德姆的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要之後改發8號風球。

天文台指按現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。預料本港今日日間仍然酷熱，不過受麥德姆的外圍雨帶影響，今日稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，明日（5日）初時驟雨較多；今明海有大浪及湧浪，呼籲市民請遠離岸邊及停止水上活動。

日本自民黨黨總裁選舉 高市早苗次輪勝出 或成首位女首相

日本自民黨總裁選舉10月4日舉行，由5名候選人中選出新總裁接替辭職的首相石破茂。經過全國黨員黨友，以及國會議員投票後，沒有候選人獲過半票數，最終被外界視為熱門的兩大候選人、農林水產大臣小泉進次郎，以及前經濟安保大臣高市早苗需要在次輪投票再分勝負。最終高市獲185票，擊敗156票的小泉，意味她有可能成為日本史上第一位女首相。