今日新聞8分鐘｜海心公園傷人疑犯落網｜佐敦道私家車司機釀8傷

車CAM直擊｜長沙灣連翔道的士七人車猛撼5人傷 疑有車衝燈釀禍

長沙灣今日（4日）發生車禍。下午約3時20分，連翔道及東京街西交界，一輛七人車及一輛的士猛力相撞。的士司機和4名乘客受輕傷，其中4人由救護車送往明愛醫院治理。

網上流傳車cam影片顯示，當時的士沿東京街西往連翔道方向行駛，途至連翔道的路口時，按照綠燈繼續前行。惟七人車突沿連翔道駛至，結果遭的士撞到。現場相片顯示，意外後的士車頭嚴重損毀，宛如廢鐵，車頭冚摺起，泵把鬆脫下墜；七人車左邊車身凹陷，車頭亦有損毀。兩車的碎片零件遍佈地上。警方正調查七人車是否衝紅燈釀成意外。

KOL雪兒為走失貓拍照尋主 遺手袋遭偷走 警查CCTV拘58歲菲籍婦

紅磡日前發生盜竊案，人氣KOL雪兒（Suet E）在網上緝兇，指她9月30日晚上經過老龍坑街，見到有小貓走失，於是將手上物品暫放花圃旁，然後拍攝小貓放上網助尋主人，惟離開時忘記拿回手袋。至翌日 （10月1日）早上，閉路電視顯示，有一名女子經過上址時，順手牽羊盜去手袋。

油麻地彌敦道醉漢阻路擋巴士 多人報警 途人高呼：鎖佢！

油麻地發生醉酒男子「肉身擋巴士」事件。網上流傳多條影片和相片，顯示一名戴黑帽的男子在彌敦道555號對開位置走出馬路，阻擋路線118的九巴，其他巴士和車輛同樣動彈不得，司機唯有響咹示意，但黑帽男拒絕離開，事件引來多名途人駐足觀望和報警，批評「阻住架車做咩啫」，隨後警員和救護員接報到場，成功勸喻事主返回行人路，但民眾繼續群情洶湧，甚至有人揚言「鎖佢」。

海心公園割頸｜被捕短髮留鬚疑犯外貌曝光 流連深水埗紅磡露宿者

【最新消息：疑犯已於10月5日下午，在紅磡落網】

紅磡海心公園昨日（4日）發生恐怖割頸傷人血案，兩名分別25歲及37歲男子遇襲命危。據了解，疑兇仍未落網，《香港01》獲得涉案疑犯照片；而西九龍總區重案組今日交代疑犯身份，為中國籍本地男子，持香港身份證，31歲，姓韓，是在深水埗、紅磡一帶流連的露宿者。他身高約1.7米，黑皮膚，蓄黑色短髮、留鬚，案發時身穿灰色短袖上衣、黑短褲、灰波褲及孭黑灰色背囊，案發後沿海心公園往黃埔方向逃去。

紅磡海心公園割頸案｜兩男涼亭進食遭割頸 叫街坊：你幫我撳住啦

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子浴血命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺卧在地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救人。錢太太引述友人表示，兩名傷者跌坐在空地上，曾要求在場街坊：「你幫我撳住（傷口）啦。」但街坊感到驚慌「嚇到手都震」，未敢上前協助，只好立即報警。

佐敦道車禍｜私家車司機駕車亂舞肇禍 揭車藏可卡因 涉2罪被捕

佐敦發生交通意外。今日（5日）下午2時03分，警方接報佐敦道5車相撞，涉及3架私家車及2部巴士，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。

十一黃金周｜尖沙咀大家樂再逼爆 一日遊內地團客嚐粟米肉片飯

今（5日）是內地十一黃金周長假期的第5天，大批內地旅客訪港，作為傳統旅遊旺區的尖沙咀人頭湧湧，設有多間食肆的星光行中午約12時人山人海，場內的連鎖快餐店大家樂再度成為旅行團飯堂，至少有4團在場。有隨團到大家樂用餐的內地客稱，該團給予每名團友50元餐費、約30分鐘的用膳時間。亦有一日遊旅客讚賞奶茶美味。

內地以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？ 網民：蟑螂月餅不遠了

中秋節臨近，不少人家中已經準備好月餅，除了傳統的雙黃蓮蓉月餅、五仁月餅，也有年輕人愛吃的奶黃月餅、冰皮月餅等。不過，內地不少商家都各自推出了不同獨特口味的月餅，例如豆角肉餡、胡辣湯、老陳醋等，更有商家用昆蟲製成月餅。