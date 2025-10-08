回應新居屋滲水　何永賢：現場施工問題　有業主裝修時無做好防水

《香港01》早前報道，近期入伙的居屋油塘高宏苑、觀塘安達臣道安柏苑有業主投訴，單位出現滲水問題。房屋局局長何永賢今日(8日)回應事件表示，現場安裝喉管時出現問題，稱已要求房署跟進事件。她另外提到部分單位的業主裝修時拆去熱水爐等，但未有做好防水，令滲水情況出現，強調與部分項目所採用的組裝合成建築法（MiC）構件質素無關。



新收樓居屋觀塘安柏苑有業主投訴，單位出現滲水問題。（資料圖片／楊凱力攝）

新收樓綠置居油塘高宏苑有多名業主稱在黑雨過後，發現單位牆身、廁所、廚房和地板等都出現滲水。（資料圖片／黃寶瑩攝）

有油塘高宏苑業主稱經在黑雨過後，發現住宅的牆身、廁所和地板等都出現滲水。（資料圖片／受訪者提供）

房屋局局長何永賢今日與公屋聯會總幹事招國偉對談房屋政策時，回應近期居屋高宏苑、安柏苑先後出現單位滲水事件。她說：「每一個（喉管）窿我哋都必須要做好，塞返好、填滿佢，呢一個工作同事都知道，必須要嚴謹咁做檢測、驗收。」

她強調當局在事前有做好相關模型樣版（Mock-up），「就係個檢測、驗收嗰度，要再認真、交樓之前做好佢，我亦都請房署同事必須要做好呢個工作。」

房屋局局長何永賢（左）今日與公屋聯會總幹事招國偉對談房屋政策時，回應近期入伙的居屋出現單位滲水問題。（公屋聯會提供）

何永賢：安柏苑屬「工人手工」問題 與MiC無關

其中一個有滲水的屋苑安柏苑，全幢採用組裝建築合成法（MiC）興建。何永賢指，MiC單位的喉管通道位置在廠房已預留好，喉管如何接駁到單位外，是現場安裝、「工人手工」的問題，強調MiC組件在廠房出產時，做了好多檢測，廠房亦有良好的品質驗證，「個組件出廠本身係無問題嘅。」

指部分業主裝修未有封好相關縫隙

何永賢另外提到，部分居屋業主裝修時，將單位本身的熱水爐、抽氣扇拆去，再安裝時未有封好相關的縫隙，強調不同個案都有不同原因，「務請咁多位業主，你安排師傅入去裝修嗰時，都請幫幫手」，做好單位防水，又稱若無做好做，或會影響其他單位。