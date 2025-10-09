白居二2024｜明起發批准信及確認書　6周內可申領購買資格證明書

房委會今日（9日）表示，在4月24日為「白表居屋第二市場計劃2024」攪珠後，已完成申請者的詳細資格審核，並將於明日（10日）起，陸續向成功通過詳細資格審核的申請者發出批准信及確認書，成功獲得配額的申請書名單明日會上載至「白居二2024」網站。



批准信持有人可於發信日期6周內，向房委會及房協分別遞交確認書，以申領購買資格證明書。當局提醒，購買資格證明書有效期僅12個月，逾期後不可延期。



「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（資料圖片／梁鵬威攝）

成功獲得配額的申請書名單

房委會表示，每名成功獲得配額的「白居二2024」申請者將獲發一封批准信及兩封確認書。兩封確認書分別適用於房委會居屋第二市場的單位及房協住宅發售計劃第二市場的單位。

批准信持有人可在批准信發出日期起計六個星期內，向上述兩個機構分別遞交確認書以申領購買資格證明書，以便在居屋第二市場或住宅發售計劃第二市場購買尚未繳付補價的單位。

房委會提醒，購買資格證明書有效期為12個月，有效期屆滿後不會獲得延期。購買資格證明書的持有人在簽署臨時買賣合約後，須向房委會或房協申請提名信，以完成交易。申請者及名列申請表的家庭成員由遞交申請直至簽訂臨時買賣合約當日，仍須符合「白居二2024」的申請資格。此外，所購單位必須由業主及名列購買該單位的申請表上的全部家庭成員居住。

房委會資助房屋小組委員會於今年一月通過由「白居二2024」起，增加1,500個配額至6,000個，新增的1,500個配額為全新「青年計劃（ 白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，所有申請者中，超過八成選擇參加該計劃。