梁文廣倡禁新居屋「補地價」轉售　「白居二」配額明年增至9000個

居屋業主只要「補地價」便可轉售，本身是房委會委員的A4聯盟立法會議員梁文廣今日（26日）趁施政報告下月17日發表前夕，公布居屋政策研究報告。他建議逐步禁止新落成居屋轉售安排，減少投機行為，令居屋回歸自住用途。隨著居屋供應增加，他提出明年起「白居二」配額增至9,000個，長遠「白居二」不再設配額。



梁文廣建議逐步限制新落成居屋補地價後於公開市場出售。（何夏怡攝）

房屋局去年預告調整公屋、資助出售房屋及私樓的興建比例，由「5比2比3」改為「4比3比3」，希望協助市民置業。梁文廣表示，居屋第二市場需求熾熱但配額短缺，嚴重影響中低收市民上樓機會，包括青年，形容居屋供應不足的情況下，資源過度集中公屋，例如2024年公屋補貼約200億港元。他建議公屋與居屋供應比例應進一步調整至5:5，鼓勵青年自力更生。

「補地價」轉售居屋業主分三類

梁文廣指出，居屋政策旨在為中低收入家庭提供可負擔的安居之所，現時居屋業主在補地價後於公開市場出售物業的動機，大致可分為三類：一、視居屋為投資工具，傾向在樓價低時補地價，待樓價高時出售獲利；二、因急需資金，希望盡快出售單位，選擇補地價後在公開市場出售，加快交易；三、因物業的地理位置、大小、樓層、坐向或樓齡等因素，難以在第二市場出售單位，因而補地價轉投公開市場。

政府預計未來10年，將興建30.8萬個公營房屋單位。(盧翊銘攝）

倡禁新居屋「補地價」轉售

他指出，居屋第二市場的短期轉售活動依然活躍，反映市民對居屋的需求強勁，但同時存在投機行為。數據顯示過去10年，每年約有435至917個居屋單位流入私人市場，佔新建成居屋的6%至13%。

他建議，逐步限制新落成居屋補地價後於公開市場出售，包括初期在部分新居屋項目（如新界區或中小型屋苑）試行「不可補地價」安排，或採用「先認購後建屋」模式，測試市民接受度。若反應良好可逐步推廣至所有新居屋。

「白居二2024」。（梁鵬威攝）

倡「白居二」配額增至9,000個 長遠取消配額限制

房委會將「白居二2020」、「白居二2022」及「白居二2023」的配額定於4 500個，去年施政報告公布，房委會會增加1 500個「白居二」配額，協助青年家庭及一人申請者置業。梁文廣建議逐步提高白居二配額數量，明年起增加至9,000個，未來視市場反應調整至1.2萬個，並以取消配額限制為目標。

梁文廣建議優化「長者業主樓換樓先導計劃」。（何夏怡攝）

倡放寬業主樓換樓計劃

另外，房協轄下的資助出售房屋實行「長者業主樓換樓先導計劃」，只限於60歲或以上年長業主轉換至較小單位，現行制度亦禁止他們在未補地價下出售單位之後，再購入其他未補價資助房屋。他指，未來計劃可擴展至兩類有家庭結構變化的業主，並重新命名為「居二市場樓換樓試行計劃」。

適用群體：（一）子女已不再同住的群體，取消年齡限制；（二）除了子女遷出外，生育亦會導致家庭結構變化，令居屋業主有換樓需要，計劃亦涵蓋因有子女出生而有換樓需要的業主。

換樓範圍：不設面積升降限制，由買賣雙方協商，例如退休業主可換細單位，有育兒需要的家庭可換大單位。

他說房委會是居屋的主要供應者，目前「長者業主樓換樓先導計劃」只限於房協單位，而房協僅有千多個合資格全長者戶，參與人數有限。建議把樓換樓計劃的適用範圍，擴大至房委會單位。