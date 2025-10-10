浸大發現中草藥配方　四星期改善抑鬱、焦慮及睡眠問題

今日（10月10日）是世界精神衞生日，精神健康是全球公共衞生的重大挑戰。現今生活節奏急促，不少人受情緒低落、焦慮及睡眠質素欠佳困擾。香港浸會大學領導的研究團隊發現，中草藥配方DEP-2306可於短短四星期內，有效改善「症狀不足型抑鬱發作」（Depressive Episodes with Insufficient Symptoms, DEIS）患者的相關症狀。結果顯示，中醫藥在應對精神健康問題上，具有發揮重要角色的潛力。



（左起）浸大中醫藥學院臨床部研究助理教授余炬成博士、協理副校長（臨床中醫藥）兼中醫藥學院臨床部講座教授卞兆祥教授、中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授張振海博士及中醫藥學院博士生鄧曉濤女士。（浸大圖片）

DEIS是一種輕度精神健康問題，患者持續兩星期出現抑鬱情緒，並有至少一項其他主要抑鬱症狀，例如睡眠障礙、疲勞、專注力和記憶力下降。有報告指出，全球多達約11％的人口患有DEIS，對生活質素造成負面影響。

成分包括鬱金、白芍、浮小麥和刺五加

在浸大中醫藥學院臨床部研究助理教授余炬成，以及協理副校長（臨床中醫藥）兼中醫藥學院臨床部講座教授卞兆祥的帶領下，浸大早前就DEP-2306對DEIS成年患者的效用進行研究。 而DEP-2306的主要成分包括鬱金、白芍、浮小麥和刺五加，能夠「疏肝」以緩解抑鬱、「寧神」以改善睡眠質素和減低焦慮，並「益氣」以紓緩疲勞。

研究團隊分析了67名18至65歲本地DEIS患者的臨床數據。他們於2023年6月至2024年1月期間，接受4星期DEP-2306治療及評估。結果顯示，這些患者的相關睡眠及精神健康狀況有顯著改善。例如，抑鬱嚴重程度指數平均從11.8顯著下降至6.7；焦慮水平指數量度）平均從10.6降至6.0；睡眠質量指數平均由10.3改善至7.9。約4成參加者抑鬱病情緩解，症狀顯著減輕。有關研究結果已於學術期刊《Stress and Health》發表。

卞兆祥表示，研究結果顯示，該中藥配方具有以全人治療理念應對精神健康挑戰的潛力。有輕度抑鬱症狀的患者，可能因為常規的心理或藥物治療服務不足，以及社會標籤的問題，無法或不願尋求治療。這項研究為DEIS患者提供一種有效、安全、及時且社會標籤較少的替代治療方案，有助社會應對精神健康這個迫切的公共衞生挑戰。

賽馬會杏林「心」間計劃正應用協助相關患者

在賽馬會杏林「心」間計劃下，研究團隊的成果現正應用於幫助受失眠、焦慮和憂鬱等常見精神健康問題困擾的患者。該計劃的目標是為5,000名患有睡眠障礙和常見精神障礙的成年人，提供免費的中醫治療和輔導服務。

余炬成表示，團隊致力推動中醫藥在精神健康護理方面的應用，令社會上更多人受惠，並促進中醫藥標準化及國際化。該計劃將於2026年6月結束，研究團隊會繼續收集臨床數據，以支持將來有關DEP-2306臨床應用的研究。

但團隊提醒，受睡眠及精神問題困擾的人士應諮詢合資格的醫療專業人士，切勿自行服用在是項研究中使用的中藥方劑。