港大研究證橄欖油牛油果有抗癌作用　病人多攝入或助提高治療效果

【癌症病人食邊款油?】香港大學李嘉誠醫學院一項最新研究發現，橄欖油和堅果等中富含的健康脂肪酸油酸，能有效增強以抗癌特性著稱的免疫細胞γδ-T細胞的功能；相反，常見於棕櫚油和肥肉中的另一種脂肪酸棕櫚酸，則會削弱這類免疫細胞攻擊腫瘤的能力。這項突破性研究提出了一種通過補充膳食油酸來增強γδT細胞抗腫瘤免疫的新方法。相關成果已發表於學術期刊《信號轉導與靶向治療》。



研究學者指出，癌症病人如多攝入橄欖油、牛油果、堅果等富含油酸的食物，減少加工食品、棕櫚油和肥肉等棕櫚酸來源，可能有助於提高癌症治療效果。



港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授（右）與博士後研究員張延梅（左）一同研究油酸對抗癌有成效。（香港大學李嘉誠醫學院提供圖片）

活化γδ-T免疫細胞有助延長部分肺癌和肝癌患者生存期

研究報告指，膳食脂肪酸對健康至關重要，幫助生長發育並維持各項生理功能，也可能在癌症預防和治療中發揮作用，但由於飲食結構複雜且缺乏相關研究，其具體作用機制至今尚不明確。近年來，科學家們認識到脂肪酸可以影響免疫系統，特別是在對抗癌症方面。

γδ-T細胞作為一種擅長攻擊腫瘤的免疫細胞，其活化有助於延長部分肺癌和肝癌患者的生存期。不過報告指該療法並非對所有患者均有效，部分原因是人體的代謝狀態，尤其是脂肪酸代謝，是影響其療效的關鍵因素之一。

攝入橄欖油、牛油果等可以增強γδ-T細胞免疫監視功能

研究團隊發現，棕櫚酸和油酸的水平與癌症免疫療法的療效密切相關。領導此項研究的港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授表示，研究表明補充膳食油酸，特別是攝入橄欖油、牛油果等富含油酸的食物，可以增強γδ-T細胞的免疫監視功能，從而提升癌症治療效果。

團隊還發現，棕櫚酸會削弱這類免疫細胞的抗腫瘤能力，而油酸可抵消這種負面影響。

研究結果顯示，癌症患者應避免攝入棕櫚酸，並考慮在飲食中增加油酸攝入，以改善基於γδ-T細胞的癌症療法的臨床效果。 港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授

橄欖油。（pexels＠pixabay）

橄欖油。（VCG）

油酸水平與癌症免疫療法的療效存在相關性

涂文偉教授表示，這項研究首次證實，攝入油酸可直接影響免疫細胞抗擊癌症的能力，同時揭示棕櫚酸如何損害這類免疫細胞，以及油酸如何通過影響IFNγ蛋白增強其功能的過程。他指通過血液樣本分析，研究人員進一步證實油酸水平與癌症免疫療法的療效存在相關性。

涂教授補充說，對癌症患者而言，這意味着簡單的飲食調整，如多攝入橄欖油、牛油果、堅果等富含油酸的食物，減少加工食品、棕櫚油和肥肉等棕櫚酸來源，可能有助於提高癌症治療效果。研究也提示了飲食調整與特定藥物聯合使用，可作為一種新的癌症免疫治療策略。

牛油果

牛油果

研究結果啟示：針對油酸代謝機制開發新型藥物提升細胞療法療效

報告指本研究顯示，個人化飲食可作為一種有效策略，用於增強免疫功能並輔助癌症治療；針對油酸代謝機制開發的新型藥物，有望提升γδ-T細胞療法的療效。通過將營養干預與免疫療法互相結合，未來或可幫助癌症患者獲得更好的治療效果。

是項研究由涂文偉教授領導，博士後研究員張延梅為第一作者。其他合作者包括中國暨南大學醫學院健康科學中心微生物學與免疫學系向征教授，中國復旦大學華山醫院消化科駱菲菲教授，中國復旦大學基礎醫學院免疫學系、生物治療研究中心及生物醫學科學研究所褚以薇教授，及港大醫學院同系的兒科講座教授、施羅艷基金教授（社區兒童健康）劉宇隆教授。