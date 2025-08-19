譚仔雲南米線啟田店豬生腸蠟樣芽孢桿菌超標44倍　店方已停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（19日）公布，在藍田啟田商場2樓譚仔雲南米線抽取一個豬生腸樣本，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，超標44倍。若顧客進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能會引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。



該店「風味小吃」其中一款用豬生腸烹製，名「巴蜀爽脆生腸」，已按中心指示停售和棄置相關食品。



藍田啟田商場譚仔雲南米線一個豬生腸樣本，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。（領展網頁圖片）

豬生腸樣本每克含450萬個蠟樣芽孢桿菌 疑製作巴蜀爽脆生腸

食物安全中心公布，在藍田啟田商場227號舖（即譚仔雲南米線），抽取一個豬生腸樣本，檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。結果顯示，樣本每克含450萬個蠟樣芽孢桿菌。

根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌，即屬不滿意。換言之該店的豬生腸樣本超標44倍。

翻查譚仔雲南米線的網頁，只有「風味小吃」類的「巴蜀爽脆生腸」，使用豬生腸烹製作而成。

巴蜀爽脆生腸。（譚仔雲南米線網頁圖片）

食安中心已要求涉事食肆改善食物烹調流程

食安中心已即時派員到該店調查，並知會其上述違規事項。其後該店已按中心指示停售和棄置相關食品，中心亦向負責人和員工作出食物安全和衞生教育，要求食肆改善食物烹調流程，以及徹底清潔和消毒。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍然繼續。

巴蜀爽脆生腸為譚仔雲南米線推薦小吃之一。（譚仔雲南米線Facebook圖片）

進食含過量蠟樣芽孢桿菌食物或引致腸胃不適

食安中心指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。