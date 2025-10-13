流感｜筲箕灣聖馬可中學發通告　稱衛生署要求全校戴口罩一周

多間本港學校自上月開學後爆發流感，日前更有一名13歲女童感染乙型流感後死亡。位於筲箕灣的聖馬可中學今日（13日）發出通告，指因應該校甲型流感感染人數增加，衛生署要求該校所有教職員及學生明日至下周一（14至20日）期間戴口罩。



該校校長陳思茵回覆《香港01》查詢表示，校方是因應流感高峰期而「提醒」師生保重安全，又稱衛生署一向都會呼籲市民戴口罩。



聖馬可中學。（資料圖片）

衞生防護中心早前表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自九月起大幅上升。截至上周五（10日），9月開學後涉及學校的爆發個案共有337宗，包括幼稚園／幼兒中心（35宗）、小學（182宗）及中學（120宗）。中心由開學至今錄得九宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中八人過往的健康狀況良好。