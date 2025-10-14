涉騙百分百貸款473萬　涉案3男女被判囚18至27個月

經營「電解水機」的公司涉申請政府的「中小企百分百貸款」時，訛稱員工數目和薪金，從而獲批473萬元貸款。其中一名虛報的「員工」，為疑策劃在法院及隧道放炸彈的組織、「光城者」成員張昊揚。涉案兩男一女串謀詐騙等罪成，今（14日）在區域法院判刑。法官溫紹明指，本案涉及一定程度計畫和預備，涉案金額不少，判三人監禁18至27個月。



三名被告分別為何桂鴻（42歲，餐飲從業員）、周婷婷（38歲，文員)和周子龍（49歲，商人）。何桂鴻則於審訊時承認1項串謀詐騙罪，周婷婷則於審訊前承認1項串謀詐騙罪和2項洗黑錢罪。至於周子龍，經審訊後被裁定1項串謀詐騙罪成。

法官指 首兩名被告被人利用

暫委法官溫紹明判刑時引述求情，指何桂鴻曾與潛逃的主謀徐心交往，何被利用犯案，他在本案沒得益，參與度低；周婷婷個性單純，她應徐指示行事，同樣沒有得益；周小龍的患癌妻子須照顧有自閉症的兒子。

溫官指，何桂鴻和周婷婷被人利用，周子龍則有收取款項協助徐犯案，3人的罪責有高低之分，周婷婷作證有助把周子龍定罪，連同認罪，共可獲減刑一半，分別判處認罪的何桂鴻和周婷婷入獄27個月和18個月。同時，法官考慮周子龍的妻子須照顧兒子，判他入24個月。

何桂鴻和周婷婷承認1項串謀詐騙罪，指他們於2021年11月9日至2022年3月3日，與張昊揚及徐心串謀詐騙匯豐銀行，即申請「百分百擔保特惠貸款」時作虛假陳述，包括Superfresh Nourishment豆香坊在2021年3月的銷售額較2020年1月至3月期間的平均銷售額下降超過30%；豆香坊支付張昊揚、何桂鴻及周婷婷的薪金及強積金強制性供款的每月26.3萬元開支，誘使匯豐向豆香坊批出總額為473.4萬元貸款。

被告周婷婷另承認兩項洗黑錢罪

而周子龍則在審訊後，裁定1項串謀詐騙罪成，指他於2022年3月3日至2022年10月25日期間，與徐心及韓承峯串謀詐騙滙豐銀行，即申請「百分百擔保特惠貸款」加借時作虛假陳述，包括就豆香坊的銷售營業額及僱員薪酬所提交的資料均屬真確，從而誘使滙豐銀行向豆香坊批出加借貸款。

此外，周婷婷承認2項洗黑錢罪，指她分別於2022年3月23日至10月25，及同年6月13日，利用兩個戶口清洗合共55.8萬黑錢。

控方曾透露「光城者」成員張昊揚 未有在本案被檢控

控方早前透露，被指是該公司員工的「光城者」成員張昊揚，因他承認《國安法》罪行被判囚，在認罪協商下，張未有在本案被檢控。

案件編號：DCCC 60/2024