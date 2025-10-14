聖伯多祿中學教師聯署促換校長　校方否認離職率高　教局要求交代

位於香港仔的聖伯多祿中學疑發生管理爭議，該校有教師聯署去信教育局，指學校「情況嚴峻」，自校長許瀚賢上任後，近4年間有逾30名教職員離職，影響教學質素及師生關係，又要求更換校長。



該校向家長發通告回應報道，否認有大量教職員離職，指該校過去幾年教職員離職的理由，都與一般學校近年情況相若，而學校已按既定機制聘請充足人手補充空缺和分配工作，整體教師的工作量未見有明顯增加；學校近年的成績有著明顯進步也是有目共睹，不存在影響教學質素的疑慮。



教育局表示，在接獲有關投訴後，已即時聯絡學校作跟進及調查，包括要求學校以書面詳細交代事件。局方又指，已提醒學校管理層須與教職員保持良好溝通，據了解學校已增加與教職員溝通的渠道。



位於香港仔的聖伯多祿中學疑發生管理爭議。（資料圖片）

發聯署信到教育局及傳媒 指現任校長上任4年有30名教職員離職

近日有署名「一群關心聖伯多祿中學的老師」致函教育局及傳媒，形容校內現況「令人憂慮」，促請教育局重視。信中指，過去4年「自許瀚賢校長上任以來，已經歷超過30名教職員離職」；又稱大部分人並非退休，例如上學年中文科組有6人辭職，包括主任級人員，前年英文科組則有7人辭職，包括科主任，形容「已令校內的教學質素與師生關係受到嚴重影響」。

信件又提到，許瀚賢上任後的管理方式與決策於校內引起不滿；而該校一名教師早前輕生，「這一悲劇不僅是個人的不幸，更是整個校園氛圍長期壓抑、管理問題積重難返的縮影」。教育局於8月22日曾派員到該校收集部分教職員的意見，不過，信中形容大部分人為「許校長親信」，令人憂慮是次訪問的「公正性和真實性」。

聖伯多祿中學校監伍國寶神父今日署名發出通告，回應有關報道。

校監發署名通告回應：教師離職理由與一般學校近年情況相若

聖伯多祿中學校監伍國寶神父今日署名發出通告，指該校過去幾年教職員離職，理由都與一般學校近年情況相若，強調並非每年都有大量教職員離職，其中一年僅有4人離職。學校已按既定機制聘請充足人手補充空缺和分配工作，整體教師的工作量未見有明顯增加。而學校近年的成績有著明顯進步也是有目共睹，不存在影響教學質素的疑慮。

指網上針對校長流言均並非事實 與輕生教師家人有溝通

對於有教師離世，通告指，校方感到十分惋惜，但當中因牽涉個人私隱，不能詳述。法團校董會邀請了獨立人士參與處理事件，並確認網上針對校長的流言均並非事實。校方一直與離世老師的家人溝通和提供適切的協助，希望讓大家都能盡快平復心情重投正常生活。

通告指，8月22日教育局到校面見個別科組教師的人選，均由教育局決定，未獲抽中的同事也可以自行決定是否留下面見官員。

教育局表示，十分關注學校的有效管治，在接獲有關投訴後，已即時聯絡學校了解，並要求校方書面詳細交代事件。（政府新聞網圖片）

教育局已派員到校以抽樣方式與不同科組教師進行會面

教育局回覆查詢表示，在接獲有關投訴後，已即時聯絡學校了解詳情，並按既定程序作出跟進及調查，包括要求學校以書面向教育局詳細交代事件。教育局亦派員到校探訪，以抽樣方式與不同科組的教師進行會面，了解學校管理及營運狀況；而未被抽中的教師亦可於訪校當日要求與教育局人員會面以表達意見。

教育局已提醒學校管理層須與教職員保持良好溝通，建立校內正面文化及加強協作以推動學校持續發展。據悉，有關學校已增加與教職員溝通的渠道。局方指教師離職的原因各有不同，由於涉及個別教職員的個人私隱，教育局不會披露有關詳情。