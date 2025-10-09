大埔馮梁結中學男教師非禮罪脫已離職　教育局：嚴肅檢視教師註冊

近日網上有網民指一名男教師涉嫌性騷擾女學生，矛頭指向大埔中華基督教會馮梁結紀念中學。翻查資料，該校一名姓劉男教師在2023年被指摸兩名17歲少女大腿，被控禮及襲擊等5項控罪。裁判官批評被告為人師表卻作出越界行為、自招嫌疑，但質疑兩名少女口供不穩，上月裁定罪名不成立。



馮梁結紀念中學回覆《香港01》查詢指，在2023年案件進入司法程序後，該名教師一直沒有回校， 裁決後他亦離職。教育局表示如有教師涉嫌違法，局方會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊，局方正按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但如其行為從學生福祉及教師專業角度不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動，最嚴重可被「釘牌」。



涉事的中華基督教會馮梁結紀念中學位於大埔區。（中華基督教會馮梁結紀念中學Youtube影片截圖）

社交媒體有人指控一男老師涉性騷擾女學生

近日社交媒體Threads上有人發文，指一名在大埔中學任教的男教師涉嫌性騷擾女學生，分享WhatsApp短訊聊天截圖。截圖內容顯示發送訊息者稱對方為寶貝、要求為自己戴領呔、拍攝便利店安全套的照片，問對方「要唔要試下」等。

帖文及留言提及大埔中華基督教會馮梁結紀念中學，質疑為何校方繼續聘用該名老師，及後相關截圖已被刪除。該帳號於7日發文指事件有進展，該名男老師需要離職。

近日社交媒體Threads上有人發文，指一名在大埔中學任教的男教師涉嫌性騷擾女學生，又指該名男教師現需要離職。（Threads截圖）

該校一老師被指多次摸16歲女生大腿 上月脫罪

翻查資料，警方2023年9月收到社工報案，指大埔中華基督教會馮梁結紀念中學一名38歲姓劉的男教師，涉嫌於輔導課及補習班期間多次用手撫摸學生大腿。他及後被捕及被控1項普通襲擊及4項非禮罪，兩名事主均2006年出生，事發時16歲。其中一名事主指被告稱呼她們為「BB」或「寶貝」，又會分享戀愛及性經驗。

裁判官斥為人師表行為明顯越界 惟事主口供不穩

被告否認全部控罪，案件上月19日在屯門法院裁決。裁判官指，被告為人師表行為明顯越界，是自招嫌疑，但兩名事主作供時神情舉止迴避，內容與書面供詞有出入，質疑沒有如實交代事實。基於法庭未能穩妥信賴兩人口供，遂裁定被告全部控罪不成立。

屯門法院大樓。（資料圖片）

校方：老師2023年被起訴後已沒回校 近日離職

有網民聲稱該名教師在案件發生後仍有任教，大埔中華基督教會馮梁結紀念中學回覆查詢表示，案件在2023年已進入司法程序後，該名教師一直沒有回校。至近日有裁決，教師已離職，於個人私隱，不便透露離職原因等細節。校方又強調一向嚴格按一切教育條例管理學校，培育學生健康發展。

教育局表示，一直與學校及該家長保持緊密聯繫，提供適切的建議及協助，並按既定程序要求學校嚴肅跟進有關個案及密切留意學生的情況。(資料圖片)

教育局：嚴正處理有關教師的專業操守事宜

教育局表示，收到學校就事件的通報後，已責成學校法團校董會嚴肅跟進。據悉，學校已按校本機制處理有關投訴及人事管理事宜。局方正按既定程序嚴正處理有關教師的專業操守事宜，會與學校繼續保持緊密聯繫，提供適切支援及意見。

縱沒被定罪 如行為不能接受亦可被「釘牌」

如教師涉及懷疑違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動，最嚴重可被「釘牌」取消其教師註冊資格。