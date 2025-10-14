今日新聞8分鐘｜醉漢單戀鳳姐被拒持刀｜泰國導遊強逼團員購物

車CAM直擊｜元朗鳳池路吊臂車吊運石壆時翻側 工人驚險走避

元朗發生交通意外。今日（13日）下午4時40分，一輛吊臂車在鳳池路、博愛醫院鄧佩瓊紀念中學對開失事翻側，幸意外中無人受傷。網上圖片可見，上址路段正進行工程，附近停泊數輛吊臂車。涉事吊臂車翻側於馬路中，吊臂亦橫亘單車徑。

網上流傳事發一刻的車cam影片，可見涉事吊臂車停靠於鳳池路右線，案發時正吊運一個石壆。惟車身疑受重力影響向左傾側，一名工人見狀企圖冒險撐起車身不果，連忙後退。吊臂車繼而翻側，吊臂重重撻落單車徑，揚起沙塵，幸未波及左側行人路上的兩名男途人。

壽山村道雙屍案｜外籍漢揭妻子上吊亡 7個月大女兒同倒斃屋內

港島南區壽臣山發生倫常雙屍命案。今日（13日）下午4時08分，警方接獲一名外籍男子報案，指其妻子於壽山村道6A號壽山花園住所單位上吊，同時發現其7個月大的女兒，在廚房內不省人事。

元朗刀匪街頭行劫 逃入地盤金蟬脫殼 警戴頭盔持盾牌搜捕

今日（14日）早上7時43分，一名男子到元朗警署報案室報案，指他在附近安信街賽馬會健康院外被人搶去一個袋。他嘗試追捕賊人，但對方走入媽廟路一個地盤後失去蹤影。

醉漢到鳳樓尋單戀對象 被拒門外激動持刀 警施胡椒噴劑制服

一名男子在深水埗報警，聲稱有「鳳姐」被人斬傷、滿地鮮血。警員趕至未有發現傷者或血案，只在「鳳樓」外尋獲持牛肉刀的報案人。惟他疑醉酒、精神不穩，最終要用胡椒噴劑將他制服，並送院檢查。據了解，有人疑戀上女事主，惟女方有男友而遭拒絕見面，懷疑因此持刀威嚇。

有片｜泰國操普通話導遊強逼團員購物：今晚我就讓你回不了中國

一段中國遊客在泰國被威脅購物的影片瘋傳。內媒《今晚報》等13日報道，一名說普通話的導遊在泰國的旅遊巴上向遊客放話威脅稱，「今天晚上你我就讓你回不了中國」。

小米SU7起火救援者始終無法開車門惹議 網友曝雷軍1月內掉粉29萬

10月13日凌晨，四川成都天府大道發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒，司機身亡，為酒後駕車。事件隨後引發爭議，再次將小米SU7車型的安全問題推上風口浪尖。焦點在於多名路過市民立即上前參與救援，但車門始終無法打開，甚至有救援者表示破窗後無法從內部開門。就此次事故，小米創辦人、董事長兼CEO的雷軍未有公開發聲，有網友在查詢雷軍個人社交帳號時發現，近30天雷軍掉粉了超過29萬。

聖馬可中學口罩令｜有學生指班級每日5至6人缺席 憂心校內爆流感

位於筲箕灣的聖馬可中學昨日（13日）發通告，指因應該校甲型流感感染人數增加，衞生署要求該校所有教職員及學生今日至下周一（14日至20日）期間戴口罩。

該校一名中三學生指，一般來說，一班有約30多人，每天也有大概5至6人缺席。被問及會否擔心流感爆發，她表示「點都會有嘅」，所以在課室也會盡量戴上口罩。至於自新冠肺炎後再次被規定戴口罩，她表示感覺「還好」，只是可能起初會感到有些焗熱。

中美關稅戰影響有何應對？李家超：協助企業擴大市場跳板

行政長官李家超今日（14日）早上出席行政會議前，被問到12名棄選議員當中，不少已年過70歲，會否將「七十大限」延伸至其他公職，包括特首；棄選的議員當中有多人兼任行會成員，會否需要換人？李家超說，無行會成員表示打算在完成任期前辭任，又指任何組織人事更替是正常，不參選下屆立法會的議員當中，涉及不同年紀，有人基於家庭原因、專注自身事業、學術進修、希望有人接班等，「都係佢哋個人選擇」，尊重他們的決定。

加州海灘直升機失控墜毀 民眾驚叫四散 目擊者「以為在拍電影」

美國南加州旅遊勝地亨廷頓海灘（Huntington Beach）11日發生驚險一幕，一架原本在海灘上空飛行的直升機突然失控開始急速旋轉，之後驟降並撞進一排棕櫚樹之間，據稱當時有兩人在直升機上，五人被送院治療。