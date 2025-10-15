今日新聞8分鐘｜疑無拉手掣司機救車遭輾斃｜焚車女司機跳車逃生

小西灣富怡花園單位起火多人疏散 5人吸入濃煙包括12歲童

小西灣發生火警。今日（14日）晚上6時51分，警方接獲大量報案，指富怡花園第4座一單位起火，冒出大量濃煙。同時，警方接獲一名六旬獨居婦人求助，指需要協助疏散，消防動用一條喉及兩隊煙帽隊救援，晚上7時23分大致將火救熄。火警中，逾200名居民疏散，其中4男1女（12至86歲）吸入濃煙不適，全部清醒送往東區醫院治理。網上片段可見，單位陷入火海，濃煙火舌不斷向外竄出。現場所見，有少年在臨時分流站席地等候送院，亦有住客上身赤裸蓋上保暖氈。

竹園北邨裝修工人借用工具惹不滿 被男住戶割傷 雙雙被捕送院

黃大仙竹園北邨橡園樓發生傷人案，今日（15日）上午9時43分，樓上單位一名裝修工人被女戶主的兒子襲擊。人員到場裝修工人身體受傷流血，對方同樣受傷，眼和腳流血，分別由救護車送院。據了解，姓葉（64歲）裝修工人借用姓曾（55歲）男住戶的工具以維修單位天花板，引起不滿，二人初則口角繼而動武。曾男以刀和鎚襲擊對方頭部，葉男以手還擊。

香港對孟加拉｜港足末段踢少一人遭逼和1:1 45489人入場再創紀錄

香港對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（14日）在啟德體育園主場館上演，門票全部沽清，入場人數達45489人，再刷新本地足球賽事入座紀錄。港隊由費蘭度博得12碼，安永佳一射中鵠領先半場，下半場周緣德兩黃一紅被罰離場，再被對方追平，最終僅以1：1遭孟加拉逼和，暫於亞洲盃外圍賽第三圈C組以2勝2和取得8分續居榜首。

香港對孟加拉｜啟德體育園紅海歡呼一片 球迷：着得衫就係自己人

香港足球隊今晚（14日）以主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線機會。下午5時，球迷陸續開始進場，有球迷會揮動港隊旗幟、唱着打氣歌，現場出現一片紅海，氣氛熾熱。有港隊球迷形容：「着得衫就係自己人」。

流浮山新慶村貨櫃車司機疑無拉手掣 圖救車被輾重創 送院不治

今日（15日）上午11時17分，天水圍流浮山道新慶村一個貨倉發生嚴重交通意外。警方接報一部貨櫃車撞到一名中年男子，他腳部被困重傷昏迷。救援人員到場將傷者救出，送往天水圍醫院搶救，下午1時16分不治。現場是貨倉的車場位置，路面呈暗斜。消息指傷者是貨櫃車司機，疑無拉手掣致車輛溜前，他連忙衝上車欲處理，但一度被車門夾住，解困後卻意外墮地，結果被貨櫃車輾過下半身，傷重昏迷。

西九龍走廊私家車陷火海 女司機無恙 近興華街西一度全封

西九龍走廊有車輛起火。今日（14日）傍晚約6時46分，一輛私家車沿西九龍走廊駛至近興華街西對開時起火，女司機及時逃生，未有受傷。消防接報趕抵將火救熄。因⾞輛着⽕，西九⿓⾛廊(來回⽅向)近興華街西的全線一度封閉，其後解封部份行車線。及至晚上約9時，往油麻地方向的部份行車線仍然封閉。晚上近9時半，現場全面解封。

彩龍皇宮大酒樓今最後營業 熟客不捨員工 老闆梁振華現身拒回應

擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓被傳結業，早上（15日）有酒樓員工證實，今日為最後營業。有不少茶客表示早已從酒樓職員口中得知結業消息，大感不捨，專程前來光顧，並拍照打卡留念。有光顧逾30年的茶客對「彩龍皇宮」結業表示心痛，稱與員工的關係如同家人，「（每次嚟到）佢知道我飲咩茶，即係唔使問，茶到㗎啦」；亦有顧客憶起酒樓光輝歲月，「（以前）四大天王都嚟呢度，你想搵位（飲茶）要好識做㗎」。

立法會選舉｜未能連任？劉國勳：有啲新諗法 祝姚銘生日心想事成

立法會選舉提名期下周展開，相繼有現任議員棄連任。《香港01》今早（15日）報道，建制最大黨民建聯可能約5人不連任，據悉包括新界北立法會議員劉國勳，料由北區區議員、區議會「票王」姚銘頂上。民建聯主席陳克勤表示，下周會在民建聯執委會討論和通過參選名單，所以最快屆時公布。

日本藏壽司再遭惡搞 女子摸輸送帶上壽司＋疑似飲用豉油瓶｜有片

日本連鎖壽司店藏壽司（くら寿司，Kura sushi）最近再次傳出遭顧客惡搞事件，一名女子於店內用手觸摸放在輸送帶上的壽司，並上載到社交媒體。藏壽司稱已就事件向警方報案。

特朗普考慮禁中國食油進口 報復中方停買美國大豆

中美貿易關係持續緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月14日揚言，可能會停止與中國的食用油貿易，以報復中國抵制購買美國大豆。