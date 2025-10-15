彩龍皇宮大酒樓今最後營業　熟客不捨員工　老闆梁振華現身拒回應

擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓被傳結業，早上（15日）有酒樓員工證實，今日為最後營業。有不少茶客表示早已從酒樓職員口中得知結業消息，大感不捨，專程前來光顧，並拍照打卡留念。有光顧逾30年的茶客對「彩龍皇宮」結業表示心痛，稱與員工的關係如同家人，「（每次嚟到）佢知道我飲咩茶，即係唔使問，茶到㗎啦」；亦有顧客憶起酒樓光輝歲月，「（以前）四大天王都嚟呢度，你想搵位（飲茶）要好識做㗎」。



至於彩龍皇宮大酒樓的老闆、香港餐務管理協會主席梁振華早上亦有返抵酒樓，但他見記者提問即揮手搖頭，然後離去，拒絕接受訪問。



酒樓提供不少傳統點心，有牛肉球及燒賣等。（鄭子峰攝）

位於牛池灣彩雲商場、有45年歷史的彩龍皇宮大酒樓日前傳出結業消息，指今日為最後營業日。早上9時許，酒樓內已坐滿約六成座位，有不少光顧多年的熟客表示早已從酒樓員工得知結業消息，故專程來光顧，並向員工不捨道別，部份人更拿出手機拍照留念。

現場雖未見貼出結業告示，但有員工證實，該酒樓於今日最後營業，但未知關門時間。至上午11時許，彩龍皇宮大酒樓的老闆、香港餐務管理協會主席梁振華返抵酒樓，記者向他表明身份欲查證結業消息，但他即揮手搖頭，然後離去，拒絕受訪。

熟客憶彩龍皇宮輝煌歲月：四大天王都嚟，想搵位（飲茶）要好識做！

光顧了該酒樓逾30年的熟客真姐稱，早前從「彩龍皇宮」的員工口中得知結業消息，她稱每天都會光顧酒樓，以往疫情前，常有公司在這裏舉辦籌款晚宴。她形容與員工的關係如同家人，「佢知道我飲咩茶，即係唔使問，茶就到㗎啦」。她今天買來桔子慰勞一班員工，笑說「伙計辛苦丫嘛」，並對酒樓結業感到心痛和不捨。

真姐（右二）形容與員工的關係如同家人。（鄭子峰攝）

另一位光顧約40年的熟客金先生與妻子，亦是每天都會到酒樓用膳，「我哋可以同啲街坊傾吓偈，可以消磨吓啲時間」。金先生憶述酒樓昔日光輝，「四大天王都嚟呢度，你想搵位（飲茶）要好識做㗎」。他們對酒樓結業表示不捨，但認為近年食物質素下降是結業原因之一。

光顧了12年的徐先生對酒樓結業感到可惜，「始終彩龍係一個我哋條邨嘅地標」，他最喜歡這裏的蝦餃、燒賣和腸粉，每星期會光顧酒樓一次，每次花費約200元，認為價格較其他酒樓便宜。

「彩樓皇宮大酒樓」因地理位置與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，早年曾是TVB「明星飯堂」，獲不少知名藝人光顧，惟好景不常，酒樓於今日最後營業。