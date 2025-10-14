香港對孟加拉｜港足末段踢少一人遭逼和1:1　45489人入場再創紀錄

香港對孟加拉的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（14日）在啟德體育園主場館上演，門票全部沽清，入場人數達45489人，再刷新本地足球賽事入座紀錄。港隊由費蘭度博得12碼，安永佳一射中鵠領先半場，下半場周緣德兩黃一紅被罰離場，再被對方追平，最終僅以1：1遭孟加拉逼和，暫於亞洲盃外圍賽第三圈C組以2勝2和取得8分續居榜首。

現場採訪：李思詠、袁志浩、趙子晉、梁鵬威



香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽，啟德主場館蓄勢待發。(袁志浩攝)

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽

香港 1：0 孟加拉

【22:00】最終港隊以1：1被孟加拉逼和，仍以8分暫居小組榜首。

【21:46】港隊以黃威及艾華入替艾華頓及祖連奴。

【21:45】孟加拉拉基賀辛射入追平1：1。

【21:43】現場公布今場入場人數達45489人，再刷新本地足球賽事入座紀錄。

【21:36】76分鐘周緣德再領黃牌，累積兩黃一紅離場。

【21:34】74分鐘，港隊以陳俊樂及孫銘謙入替顏卓彬及劉家喬。

【21:28】68分鐘孟加拉遠射，謝家榮企位正中撲出。

【21:27】李小恆入場即造成攻勢，左路搶得皮球後交祖連奴後上，傳中至遠柱艾華頓未能射入。

【21:25】64分鐘，上仗作客孟加拉連中三元的李小恆入替費蘭度；孟加拉亦作出兩個調動。

【21:17】60分鐘費蘭度前場截得對方守衛控甩施笠射，未能命中。

【21:17】現場觀眾開始玩人浪，成功環繞球場一圈無「斷龍」。

【21:06】下半場開波！

【20:56】半場足總與汽車代理舉行抽獎活動，即場抽出幸運兒現場領獎，中獎者高呼「香港加油」為港隊打氣。

【20:50】半場完，港隊一球領先。

【20:38】36分鐘，安永佳射入12碼，港隊領先孟加拉1：0

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽，安永佳主射12碼建功，港隊一球領先。（袁志浩攝）

【20:35】33分鐘，費蘭度入禁區準備接應時被孟加拉球員卡斯踢跌，港隊獲得12碼。

【20:27】港隊右路得到罰球，艾華頓開出，鐘樂安接應被拉跌，對方有拉衫之嫌但球證未有吹罰。

【20:22】孟加拉在港隊禁區邊獲得罰球，查祖利直射未能射過人牆。

【20:20】戰至20分鐘，港隊前場獲得罰球，顏卓彬長傳禁區內鐘樂安頂入中間，被對方門將沒收。

【20:15】港隊繼續以機動自由人踢法迎戰，周緣德遊走於後衛與中場之間串連，劉家喬和費蘭度在單箭頭安永佳身後支援。

【20:01】開賽後1分鐘，全場球迷鼓掌向上仗勇戰受傷的隊長葉鴻輝致意。

【19:55】啟德主場館北看台球迷區，拉出巨型「猛龍打老虎」TIFO，向客軍問好。

【19:50】賽前現場播出6月份贏印度的片段，球迷區已經起哄。每當球場燈光熄滅球迷就嗌，開賽前北看台已經呼籲球迷企起身。

【19:45】近日在隔鄰啟德體藝館出戰UTS網球賽的香港網球代表黃澤林，亦身穿港隊球衣入場觀戰。

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽，香港網球代表黃澤林亦身穿港隊球衣入場觀戰。（袁志浩攝）

【19:30】有球迷舉起「葉鴻輝撐住！」標語為受傷的隊長打氣，亦有球迷舉起「打老虎」旗幟向孟加拉問好。

【18:45】大會公布雙方正選名單。港隊以謝家榮取代葉鴻輝把守最後一關，後衛為茹子楠、周緣德、鐘樂安和陳晉一，中場為顏卓彬、祖連奴及費蘭度，前鋒為艾華頓、劉家喬和安永佳；安永佳今仗將會戴起隊長臂章。

港隊波衫以外，港隊周邊產品同樣受歡迎，過往足總只會於球場內或場外空地設紀念品店，今次卻首度於港鐵宋皇臺站開設「港隊快閃店」，由周日（12日）起一連三日發售各款應援精品。

「快閃店」中最受歡迎的是打氣頸巾，首日發售已一度售罄，補貨後今日下午連同水杯、鎖匙扣及毛公仔亦再沽清，不少市民到場撲空，但大部份商品在啟德主場館的官方紀念品都有發售，連同球員小卡、小型足球及文件夾，另加全新推出「主場之龍洗水Tee」，成為不少球迷的搶購目標。