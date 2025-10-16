新田科技城園命名INNOPOLE　科技園主席查毅超：爭取盡早投入營運

香港科技園公司今日（16日)宣布，將新田科技城園區項目命名為「INNOPOLE」，首階段發展涉及約2.5公頃用地，定位為塑造科技未來的核心樞紐，並體現園區錨定創科生態系統的定位。



科技園主席查毅超表示，將全力推進「INNOPOLE」的建設，爭取園區盡早投入營運；行政總裁黃秉修表示，「INNOPOLE」將致力採用公私營合作的發展模式，至今超過20間企業表達有意參與計劃。



圖示新田科技城構想圖。

圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

「INNOPOLE」定位為塑造科技未來核心樞紐

港府去年在《施政報告》宣布，將位於北部都會區的新田科技城新田一帶約20公頃新創科用地，自2026/27年起陸續交由科技園公司發展及營運。科技園表示，「INNOPOLE」定位為塑造科技未來的核心樞紐，並體現園區錨定創科生態系統的定位，同時彰顯園區為創科產業成長與突破提供指引方向的角色，成為香港經濟新增長引擎。

科技園表示，在未來數月將陸續與多個來自不同界別的機構簽署發展「INNOPOLE」的合作備忘錄，涵蓋高效能運算、良好生產規範（GMP）、以及樂齡科技等不同範疇，為日後項目加快發展，以及在各領域深度合作做好預備工作。

香港科技園公司主席查毅超（左）及行政總裁黃秉修（右）公布將新田科技城園區項目命名為「INNOPOLE」。（科技園公司提供圖片）

查毅超：利用「一國兩制」獨特優勢促進香港作高質量發展

科技園主席查毅超今日表示，新田科技城是香港創科產業的策略基地，科技園公司將全力推進INNOPOLE的建設，爭取園區盡早投入營運，利用「一國兩制」的獨特優勢促進香港作高質量發展，包括透過「人工智能+」(AI+)推動不同前沿產業，同時驅動新質生產力，提供優質多元就業機會並帶動香港經濟增長，持續提升香港國際創科中心的地位。

行政總裁黃秉修：有超過20間企業表達有意參與計劃

科技園行政總裁黃秉修表示，「INNOPOLE」將致力採用公私營合作的發展模式，以善用資源並提速建設，至今超過20間企業表達有意參與計劃，反映不同界別及企業對項目反應積極及踴躍。他指園區正進行總體規劃研究，並將配合創新科技及工業局將於今年內公布的「新田科技城創科產業發展規劃概念綱要」全速進行。